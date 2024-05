Mario Bezares se siente en peligro por la serie ¿Quién lo mató? de Paco Stanley y revela que ha recibido amenazas.

El 24 de mayo se estrena ¿Quién lo mató?, una serie inspirada en la muerte de Paco Stanley y que ya causó indignación entre los involucrados.

Así es el caso de Mario Bezares -de 65 años de edad- quien acusa a los creadores de la serie de revictimizarlo y usar su imagen sin autorización.

A unas horas del estreno de la serie ¿Quién lo mató?, Mario Bezares y su esposa Brenda Bezares -de 56 años de edad- están dispuestos a demandar a Amazon Prime Video.

En entrevista con De Primera Mano, Brenda Bezares expresó que está sumamente molesta por el uso de su imagen en la serie y piensa llegar hasta las últimas consecuencias.

Brenda Bezares asegura que han recibido amenazas tras el estreno del tráiler de ¿Quién lo mató? y temen por su vida.

Mario Bezares y su esposa reiteran que los creadores de la serie nunca se acercaron a ellos para preguntarles si podían o no usar su imagen.

Brenda Bezares expresó que Mario Bezares ya fue absuelto por un juez de cualquier delito relacionado con la muerte de Paco Stanley.

Es por eso que no ve justo que la serie provoque un nuevo juicio contra su esposo, pero ahora es mediático y sin pruebas.

La esposa de Mario Bezares expresó que no le importa si la serie habla bien o mal de ellos, simplemente no autorizaron que usaran su historia de vida.

“Yo no te permito hablar bien o mal de mí, yo quiero que me hagas el favor, yo quiero que abstengas de hablar de mí sin mi consentimiento, porque no te lo he dado”

Brenda Bezares