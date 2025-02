¿Mario Bautista va a ser papá? Comparte misteriosa publicación junto a su novia en la que anuncia que comenzará una nueva historia.

El nombre de Mario Bautista -de 28 años de edad- se convirtió en tendencia luego de que sorprendió a sus seguidores al compartir una publicación en la que aparece junto a su novia Karina Praitova.

Aunque Mauricio Bautista suele ser muy reservado con su vida privada, en esta ocasión decidió compartir su felicidad por una nueva etapa que comienza.

A través de tres fotografías, Maurio Bautista se dejó ver muy enamorado de su pareja Karina Praitova, además de que las imágenes parecen mostrar que viene un bebé en camino.

Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar, por lo que Mario Bautista no dudo en agradecer todos los mensajes de apoyo que había recibido.

Karol Sevilla y Mario Bautista se besan en los videos de ‘Anónimo’ y no parece algo actuado

Tras protagonizar una serie de polémicas, Mario Bautista ha sido muy cuidadoso con su vida privada, sin embargo esta vez el cantante sorprendió a sus seguidores.

Y es que durante la noche del martes 11 de febrero, Mario Bautista compartió una publicación junto a su novia Karina Praitova que de inmediato se volvió viral.

Más allá de que Mario Bautista se dejó ver muy enamorado junto a su novia Karina Praitova, un detalle ha llamado la atención de sus seguidores.

Y es que tal parece que Mario Bautista se convertirá en papá, noticia que ha sorprendido a todos sus seguidores.

Mario Bautista compartió tres fotos de una serie fotográfica que realizó junto a Karina Praitova en la que ambos lucen muy felices.

Daniel Bisogno está en terapia intensiva y algunos órganos no le funcionan al cien; su familia lo acompañará hasta el final

Poco después, Mario Bautista compartió en sus Instagram Stories una fotografía en la que aparece tocándole la pancita a su novia Karina Praitova.

Mario Bautista forma con sus manos un corazón en el vientre de Karina Praitova, lo que ha hecho encender las alarmas sobre un posible bebé en camino.

Aunque no escribió ningún mensaje, esta fotografía fue tomada por sus seguidores como el anuncio de que Mario Bautista próximamente se convertirá en papá.

La fotografía fue acompañada con la canción “Mi historia entre tus dedos” de Gianluca Grigmani, lo que le dio un toque emotivo a su anuncio.

Mario Bautista compartió las fotografías junto a su novia Karina Praitova con un emotivo mensaje en el que anuncia que ha llegado el momento de escribir una nueva historia.

Además Mario Bautista comparte que su novia Karina Praitova llegó para cambiarle todos los esquemas.

“Llegaste para cambiar todos los esquemas. No me di cuenta de lo mucho que me hacías falta y que te necesitaba. Llegó el momento de escribir una nueva historia juntos. Te amo Karina Praitova”

Mario Bautista