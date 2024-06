Mario Bautista y Karol Sevilla no son novios pese a que se han mostrado cariñosos entre sí en distintos eventos. Fue el cantante quien habló de su verdadera relación en Hoy.

Aunque Karol Sevilla en ningún momento declaró ser novia de Mario Bautista, no descartó la posibilidad; no obstante, tendrá que hacerlo pues el cantante la mandó a la friendzone.

El cantante la llamó “amiga” e incluso elaboró una historia para dejar claro que no ve a la exnovia de Emilio Osorio como algo más.

Mario Bautista estuvo en el programa Hoy, por lo que Marie Claire Harp -de 31 años de edad-, una de las invitadas del matutino, aprovechó su presencia para preguntarle por su vida amorosa, específicamente por Karol Sevilla

Gran sorpresa se llevó la audiencia cuando Mario Bautista -de 28 años de edad- negó tener un romance con Karol Sevilla -de 24 años de edad-.

Tras aclarar que entre ambos únicamente existe una amistad, Mario Bautista elaboró una historia donde pintó a Karol Sevilla como una flor dentro de un hermoso jardín, razón por la que nunca la arrancaría ya que brilla por sí sola como para quitarle ese brillo...

“Imagínate que la vida es un jardín y Karol es una flor muy hermosa de ese jardín. Cuando me cruzo con esa flor, la pasamos increíble y me divierto como si fuéramos confidentes, pero no voy a arrancarla porque al momento que quiero poseerla la corto y no es la misma flor”

Mario Bautista