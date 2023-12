Sin duda alguna, este fue un año difícil para Maribel Guardia, por lo que en 2024 está decidida a renacer haciendo una de las cosas que más le gustan y apasionan.

Fue el pasado 9 de abril de 2023 cuando Julián Figueroa, hijo único de Maribel Guardia, fue encontrado muerto al interior de su casa cuando solo tenía 27 años de edad.

Desde entonces, Maribel Guardia -de 64 años de edad- ha tenido altas y bajas, pues suele recordar a su amado hijo muy a menudo.

Aún así y pese a todo el dolor, Maribel Guardia ha continuado con su vida, dedicándose a la familia y al trabajo; dos propósitos que tiene muy presentes para el 2024.

Maribel Guardia (Instagram/@maribelguardia)

Maribel Guardia regresaría como conductora para el 2024

Fue durante una entrevista para Hoy que Maribel Guardia reveló un poco de lo que le espera laboralmente para este 2024, algo que la tiene bastante emocionada.

Sobre todo porque se trata de algo que siempre le ha gustado hacer, que es estar al frente de un programa de televisión para conducirlo.

Por lo que comentó Maribel Guardia, ya grabó un piloto del programa, adelantando que se trata de una propuesta muy divertida y dinámica para que sea del disfrute de todo el público.

Maribel Guardia (Instagram/@maribelguardia )

Maribel Guardia quiere trabajo para este 2024, pero sin alejarse de su familia

Otro aspecto que Maribel Guardia también tiene muy presente para el próximo 2024, es que está decidida en seguir pasando todo el tiempo que pueda con su familia.

Y es que si bien la actriz y presentadora está más que agradecida con el trabajo que le esperas para el 2024, dice que no quiere nada que la absorba por completo.

Pues incluso mencionó que durante este 2023 tuvo que rechazar tres proyectos debido a que ya estaba muy saturada de trabajo.

Al respecto, Maribel Guardia explicó que no es que no quiera seguir trabajando, solo que como artista muchas veces no puede darse los lujos de darse el tiempo para su familia.

Pero que ella quiere seguir disfrutando de su nieto, pues no solo lo lleva y lo recoge de la escuela, sino que también está al pendiente de que haga sus tareas de la escuela.