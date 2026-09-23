Mariana Treviño continúa en Mentiras All Stars con una nueva fecha en el Auditorio Nacional en noviembre, pese a los rumores sobre una cachetada.

Hace unos días se rumoró que Mariana Treviño había sido reemplazada de Mentiras All Stars, luego de que presuntamente cacheteó a una vestuarista.

Alejandro Gou, productor de la obra, negó que Mariana Treviño haya golpeado a un miembro de su staff y aclara que siempre ha procurado el bienestar de su equipo, por lo que no permitiría una agresión.

Mariana Treviño no se va de Mentiras All Stars pese a rumores de una agresión

El productor de Mentiras All Stars aclaró en De Primera mano que Mariana Treviño continúa en la obra y que lanzaron una nueva fecha en noviembre.

Mariana Treviño compartió el anuncio de la nueva fecha de Mentiras All Stars en su cuenta de Instagram y agradeció al público: “Nueva fecha. Gracias por todo, ahí nos vemos”.

Mariana Treviño promociona la nueva fecha en el Auditorio Nacional (Instagram/@soymtrevino)

Alejandro Gou aclaró el rumores sobre que Mariana Treviño golpeó a un miembro del staff y mencionó que todo fue un mal entendido.

El productor dice que Mariana Treviño se cambia en vivo y durante este proceso se le cayó la peluca, por lo que ella la tiró al piso y se percibió como si hubiera dado un “manotazo”.

Asimsimo, niega que Mariana Treviño haya agredido a su staff, pues de lo contrario la hubiera sacado de la obra.

“Yo no hubiera aguantando que ninguna actriz y ningún actor se metiera con nadie de mi staff. Primero está mi staff que cualquier actor” Alejandro Gou

Mariana Treviño seguirá en Mentiras All Stars y podrían llegar a Las Vegas

Alejandro Gou mencionó que Mariana Treviño continúa en Mentiras All Stars y buscan presentarse en Las Vegas tras su éxito en California.

Mientras tanto, Mariana Treviño ya promociona la presentación de Mentiras All Stars el 8 de noviembre en el Auditorio Nacional.

La actriz no ha hablado del rumor que asegura que golpeó a un miembro de vestuario, pero sus fans le han manifestado su apoyo en redes sociales.