Luego de que Lilia Yolanda Arriola acusara a Mariana González Padilla de participar en el secuestro y asesinato de su hermano Carlos Mauricio, la novia de Vicente Fernández Jr. da la cara.

La empresaria Mariana González Padilla no permitirá que manchen su nombre mucho menos alguien que busca 5 minutos de fama, señala.

A través del programa Despierta América, Mariana González Padilla desmiente que Lilia Yolanda sea su excuñada así como asegura procederá legalmente en su contra.

“Todo se va arreglar directamente en los juzgados. La próxima semana ya sale todo”, dijo visiblemente molesta por la publicación de la revista TV Notas.

Así como asegura que se trata de un mentira que armó gente que “quieren sus 5 minutos de fama o cinco pesos, que ahorita no tiene ni para comer”.

Por ello se ha puesto en contacto con sus abogados para que esto se resuelva a la brevedad posible.

De momento se desconoce si también emprenderá acciones legales contra la revista, a quien le pide investigar más antes de lanzar publicaciones que tan graves.

“Claro que me molesta porque así se quiere colgar mucha gente y así van a empezar, si una revista no se pone a investigar antes de hacer estas declaraciones tan fuertes, entonces a mi me llevan, y están acabando con mi prestigio, con el de mi familia, pero por eso nos vamos a ir por la vía legal para que se acomode todo”

Mariana González Padilla