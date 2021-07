La larga -y misteriosa- ausencia de Vicente Fernández Jr., acentuó los rumores que lo señalan como un hombre con adicciones al juego, alcohol y a las drogas.

Sin embargo, a días de su reaparición, Vicente Fernández Jr. le hizo frente a todas las especulaciones que lo han tachado de ‘adicto’.

En días recientes, la revista TV Notas publicó algunas fotografías de Vicente Fernández Jr.; presuntamente, como interno en un centro de rehabilitación .

En entrevista con medios, el famoso aseguró que no es “drogadicto ni alcohólico”; no obstante, confirmó su identidad en las fotos publicadas.

Vicente Fernández Jr. decidió imponerse a los rumores que lo señalan como un “adicto en rehabilitación”.

Durante el programa ‘Venga la Alegría’, Vicente Fernández Jr. negó ser “drogadicto y alcohólico”.

Estos señalamientos, habrían sido fabricados por los medios de comunicación. “Todo es una mentira”, sentenció el famoso.

“Tajante y categóricamente no soy drogadicto, que no sería ningún pecado, no soy alcohólico, que tampoco sería ningún pecado, y no soy alópata, no juego ni canicas.”

Vicente Fernández Jr.