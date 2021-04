Vicente Fernández Jr. y Mariana Gonzalez levantan sospechas de ruptura

¿Se acabó el amor? Mariana González confirma estar distanciada de Vicente Fernández Jr.

Las alertas se activaron; fans y detractores de Vicente Fernández Jr. y Mariana González están dando por hecho que ya no habrá boda este 2021.

La razón es que la polémica pareja no se grita amor en redes sociales como acostumbran, por lo que se cree que han terminado su romance, ¿será?

La teoría sobre la posible ruptura se basa en que Vicente y Mariana dejaron de apapacharse públicamente a poco de incursionar en la política.

El rumor se fortaleció porque la pareja no asistió a la fiesta de cumpleaños de Alejandro Fernández, cuyos invitados de lujo fueron sus 5 hijos.

¿Se acabó el amor? Mariana González rompe el silencio

Fans aprovecharon las recientes historias que Mariana González publicó en Instagram para preguntarle sobre su noviazgo con Vicente Fernández Jr.

Por lo que la llamada 'Kardashian de Tepatitlán' reveló el motivo de su distanciamiento:

"He estado un poquito cansada y no he publicado tanto, (Él y yo) estamos con lo de la campaña. Vicente trae sus rollos, yo traigo el mío, por eso hemos estado ausentes" Mariana González. Modelo y empresaria

Es así como Mariana confirma que su noviazgo con el hermano de Alejandro Fernández, por lo que aún están en pie sus planes de boda.

Mariana González y Vicente Fernández Jr. piensan en boda a e hijos

Vicente Fernández Jr. lo tiene claro, quiere casarse con Mariana González a finales de este 2021 y de inmediato planea crecer la familia.

Aunque aún no hay anillo de compromiso, el empresario y la modelo se casarán ya que su amor es real pese a la diferencia de de edad (se llevan 18 años).

Cabe recordar que el romance inició en abril de 2020, desde entonces se juran amor y desean ser padres de varios niños.

Mariana González es madre de dos mientras que Vicente es padre de cuatro, por lo que desean sumar al menos dos integrantes más a la familia.