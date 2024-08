¿Mariana Echeverría ya no quiere hablar de La Casa de los Famosos México 2024? Revelan que empezó a cancelar entrevistas.

Pese a que entró como una de las favoritas para ganar La Casa de los Famosos México 2024, Mariana Echeverría -de 40 años de edad- se convirtió en una de las más odiadas.

Y es que la actitud que mostró Mariana Echeverría hacia los integrantes de Mar le causaron varias críticas.

A su salida de La Casa de los Famosos México 2024, Mariana Echeverría ha tenido que hacer frente a todos los ataques en su contra.

Sin embargo, Mariana Echeverría ya estaría harta de hablar de su comportamiento en La Casa de los Famosos México 2024, por lo que estaría cancelando entrevistas ya pactadas.

Como parte de la promoción de La Casa de los Famosos México 2024, se tienen pactadas varias entrevistas con los habitantes que van saliendo del reality.

Pero tal parece que Mariana Echeverría no estaría soportando hablar de su paso por La Casa de los Famosos México 2024, por lo que ya estaría cancelando entrevistas.

Así se dio a conocer durante una entrevista con Juan José Origel, y es que Mariana Echeverría debería de ir a su programa Con Permiso.

Juan José Origel señaló que a él le había caído bien Mariana Echeverría, a diferencia de otros habitantes que no los soportaba ver en La Casa de los Famosos México 2024.

“A mí me cae bien, voy a ver por qué es así, hoy le voy a preguntar por qué”

En el video compartido por el periodista Edén Dorantes, Juan José Origel se mostró sorprendido de que Mariana Echeverría no vaya a su programa.

Juan José Origel destacó que él no sabía que Mariana Echeverría no iba a ir a Con Permiso para hablar de La Casa de los Famosos México 2024.

“Por ti me enteré. Ah, entonces no viene”

En la conversación, Juan José Origel se burló de la cancelación de Mariana Echeverría y dejó en claro que no pasaba nada y el programa se iba a grabar igual.

“Mira, no va a venir y yo que venía preparado. No pasa nada, una invitada más una menos, no pasa nada”

Juan José Origel