¿Veto a los villanos en los realities? Manelyk González está viendo La Casa de los Famosos México 2024 y no puede creer que ser malo ya no es cool.

Al ser una estrella de los reality shows, Manelyk González compartió su forma de pensar sobre lo que actualmente pasa en La Casa de los Famosos México 2024.

Manelyk González -de 35 años de edad- ya estuvo en La Casa de los Famosos México 2024 de Telemundo, llegando a mediados del programa, sin embargo, no resultó ganadora.

Pese a ello, en ese momento la influencer no se mostró tan malvada como ocurrió en varias temporadas de Acapulco Shore, y es que parece se quitó el personaje.

Sin embargo, en lo que respecta a la nueva temporada de La Casa de los Famosos México 2024, Manelyk González no puede creer que los buenos del show tengan más popularidad que los malos.

Manelyk González, influencer. (@Manelykg)

¿Los malos ya no son cool? Manelyk González no entiende lo que pasa en La Casa de los Famosos México 2024

Durante la Vidcon, Manelyk González tomó el micrófono del evento para hablar de su área de expertise; realities como La Casa de los Famosos México 2024.

Asistentes al evento captaron el momento en que Manelyk González habla sobre lo que está pasando actualmente en La Casa de los Famosos México 2024.

Recordemos que el cuarto Mar es el que está mostrando tener mayor favoritismo en La Casa de los Famosos México 2024, mientras que el cuarto Tierra son vistos como los malos o villanos.

Ante ello, Manelyk González emitió su opinión diciendo que no puede creer que dejó de “ser cool” el ser malo en los realities.

“Ahorita que estoy viendo otros realities como La Casa de los Famosos es cómo, en qué momento de ser cool, ser malo” Manelyk González, influencer.

Y es que recordemos que Manelyk González es una de las chicas reality más reconocidas por el papel de villana que se creó en Acapulco Shore.

Pues en todas las temporadas que Manelyk González apareció en Acapulco Shore, se convertía en la favorita del público y en la que más daba de qué hablar, situación que ahora cambió en La Casa de los Famosos México 2024.

Pese a que personas como Adrián Marcelo o Mariana Echeverría sí están dando de qué hablar en La Casa de los Famosos México 2024, no son los favoritos de la competencia.

Adrián Marcelo confiesa que busca que Arath de la Torre le pegue en La Casa de los Famosos México 2024. (YouTube/ El 5 / Tomada de video)

Manelyk González admite que los malos ya no son cool, como en La Casa de los Famosos México 2024, pero ve que sin ellos no hay historia

Manelyk González admitió que los malos en los realities ya no son cool, sin embargo, expresó que sin ellos, por ejemplo, La Casa de los Famosos México 2024, no sería la misma.

Luego del argumento de que los villanos no son cool, señaló que estos tienen un papel importante en los shows, porque sino serían puros buenos.

“Los villanos hacemos el reality completo, porque si no existieran los villanos ¿qué carajos harían los buenos? nada”. Manelyk González, influencer.

Incluso, Manelyk González señaló que un ejemplo de esto es que sin los villanos, los buenos no crecerían, como en La Casa de los Famosos México 2024.

Sin embargo, los argumentos de Manelyk González fueron totalmente descartados, pues usuarios le dejaron ver que ya no está en secundaria y ser Mean Girls, ya no está bien.

Incluso hubo algunos que apuntaron que seguramente la “villana de realities” está celosa de que Karime Pindter está triunfando en La Casa de los Famosos México 2024.