Sergio Mayer reapareció en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde reporteros lo interceptaron para preguntarle sobre La Casa de los Famosos México 2024.

Y es que Sergio Mayer fue parte de la primera temporada de La Casa de los Famosos México, donde fungió como líder del Team Infierno.

Por lo que ahora que el reality show nuevamente tiene a todos hablando ya que producción ha pasado por alto la violencia de género que se ha ejercido, curiosos quieren saber su sentir.

Sergio Mayer dice no estar al pendiente de lo que ocurre en La Casa de los Famosos México 2024 por lo que reporteros le informaron que éste se encuentra en medio de la polémica por permitir la violencia de género.

Sin conocer el contexto de lo ocurrido en La Casa de los Famosos México 2024, Sergio Mayer -de 58 años de edad- vuelve a dividir opiniones al asegurar que en un reality show hombres y mujeres son iguales.

Por lo que recuerda cuando sus excompañeras y enemigas de juego usaron el feminismo y la violencia de género para ganar empatía y permanecer en el juego.

“Entras a un reality show con esa igualdad de condiciones y de pronto una mujer sí te puede atacar y el hombre no te puede responder porque es violencia de género, pero una mujer te puede decir y no pasa nada. Una o dos compañeras quisieron usar ese movimiento y hubo una que se victimizó y otra con la menopausia, hay que apoyar, pero no involucrar ese tipo de temas”

Sergio Mayer