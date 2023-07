Mariana Echeverría revela en Hoy cuando nace su bebé arcoíris, pero Carlos Arenas lo arruina con este comentario sobre los cuidados que debe de tener.

A través de sus redes sociales, Mariana Echeverría -de 38 años de edad- se mostró muy emocionada al anunciar que está esperando a su segundo hijo con Óscar Jiménez, de 34 años de edad.

Mariana Echeverría ya había compartido sus deseos de ser madre por segunda ocasión, sin embargo no había podido embarazarse.

En medio de su felicidad acudió al programa Hoy donde habló sobre estos momentos y lo feliz que le hace esperar a su bebé arcoíris.

Sin embargo, Carlos Arenas -de 45 años de edad- arruinó el feliz momento al hacer un polémico comentario sobre cómo se debería cuidar Mariana Echeverría.

Galilea Montijo -de 50 años de edad- de inmediato le explicó a Carlos Arenas que lo que pensaba no era cierto.

¿Cuándo nacerá el bebé arcoíris de Mariana Echeverría?

A poco más de 6 meses de haber sufrido un microaborto, Mariana Echeverría anunció que se encontraba nuevamente embarazada.

En su cuenta de Instagram, Mariana Echeverría se ha mostrado muy feliz con la llegada de su bebé arcoíris, pues era algo que quería desde hace unos meses.

Mariana Echeverría acudió al programa Hoy como conductora invitada, ahí compartió algunos detalles de su embarazo.

Durante su conversación, Mariana Echeverría compartió que para ella fue muy difícil emocionalmente pues cada mes se practicaba una prueba de embarazo y no salía positiva.

Mariana Echeverría confesó que cree que no se embarazaba porque estaba muy estresada, ya que fue hasta las vacaciones que se tomó por su cumpleaños que sucedió su deseo.

“Me cansé emocionalmente, de intentarlo. Nos fuimos a las Bahamas en mi cumpleaños y dije ya” Mariana Echeverría

Galilea Montijo bromeó al señalar que fue hasta que “soltó el cuerpo” que se embarazó. Además recordó que los doctores han dicho que el estrés afecta mucho en esos momentos.

Tras esperarlo con muchas ansias, Mariana Echeverría destaco que se encuentra en el mejor momento de su vida tanto profesionalmente como personalmente.

“Pues mira yo siempre he dicho que los tiempos de dios son perfectos, a veces uno está forzando las cosas. Yo creo que es el mejor momento, estoy plena, Lucca ya creció mi esposo lo añoraba” Mariana Echeverría

Andrea Escalona le cuestionó a Mariana Echeverría sobre la posible fecha del nacimiento de su bebé arcoíris.

Mariana Echeverría señaló que sería a principios del próximo año cuando nazca su bebé arcoíris.

Incluso Mariana Echeverría adelantó que ella cree que sería niña, pues todo el mundo le dice eso.

“Por ahí de enero, entonces será acuario, yo siento que es niña porque todo el mundo me lo ha dicho” Mariana Echeverría

Mariana Echeverría habla de su embarazo pt1 pic.twitter.com/i7M2XVbPLJ — Lo + viral (@VideosVirales69) July 13, 2023

Carlos Arenas hace polémico comentario a Mariana Echeverría, pero Galilea Montijo sale en su defensa

Mariana Echeverría puntualizó que ahora se estaba cuidando más, pues la vez pasada perdió su bebé cuando se encontraba en ‘Me Caigo de risa’.

En ese sentido Mariana Echeverría destacó que no le echa la culpa a ‘Me Caigo de risa’, pero sabe que ella hizo cosas que no debería por eso ahora se cuida más y ya no participa en las dinámicas de toques y tampoco se sube al escenario inclinado.

“Yo la vez pasada, que perdí al bebé, estaba embarazada y seguía haciendo ‘Me Caigo de risa’, no le quiero echar la culpa a que yo hice esas cosas, pero sí es mucho arriesgué el estar en un programa como ese” Mariana Echeverría

En ese momento Carlos Arenas lanzó un polémico comentario sobre sus cuidados, pero Galilea Montijo le dejó en claro que lo que decía no era cierto.

Carlos Arenas le cuestionó sobre por qué estaba usando tacones y pidió que le pasarán unas pantuflas.

Galilea Montijo de inmediato le replicó que eso era un mito y que solo debería de tener más cuidado al caminar para evitar accidentes.

Mariana Echeverría puntualizó que su doctor le dijo que siguiera con su vida pues no se encontraba enferma solo que debería de tener algunos cuidados.