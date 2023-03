Mariana Echeverría de 38 años de edad, está pasando por un dolor devastador tras la pérdida de un bebé.

Hace semanas, Mariana Echeverría y su esposo Óscar Jiménez, de 34 años de edad, dieron a conocer por sus redes sociales que habían perdido a su segundo bebé.

Esto, durante la sexta semana de gestación.

Entre lágrimas, la conductora Mariana Echeverría expresó como ha vivido esta situación y envió un mensaje especial a las mujeres que han pasado por el mismo dolor.

La pérdida de su bebé sigue doliéndole a Mariana Echeverría, quien abrió su corazón a la prensa para expresar cómo afronta el duelo.

La conductora fue entrevistada sobre la triste situación que está pasando en familia; pero, a pesar de ello, no desiste de su deseo de volver ser madre.

“Pues fortaleza, no hay más. Que lo lloren, que lo saquen, que lo platiquen, que se dejen abrazar y seguir luchando. (...) yo tengo el mío de volver a convertirme en mamá y, yo creo, que lo voy a poder lograr. Y si no, aceptar los planes de Dios, porque por algo a mí me tocó así”

Mariana Echeverría