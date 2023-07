Mariana Echeverría pide ayuda con su hijo mayor porque no ha recibido bien la noticia del nuevo bebé: “No lo reconozco”.

El pasado 11 de julio, Mariana Echeverría reveló que está embarazada y tendrá su tan añorado “bebé arcoíris”.

La conductora reveló en febrero que había perdido a su segundo bebé, tras siete meses de intentar embarazarse.

Afortunadamente, Mariana Echeverría está otra vez embarazada y ahora tendrá que enfrentar otra difícil situación.

Mariana Echeverría -de 39 años de edad- está muy feliz por su embarazo, pero se encuentra viviendo una situación complicada con Lucca, su hijo mayor.

Lucca nació en 2020, por lo que actualmente tiene 3 años de edad y no ha tomado nada bien la noticia de su nuevo hermanito.

Fue a través de Instagram donde Mariana Echeverría reveló lo que enfrenta con su hijo mayor.

Mariana Echeverría y Oscar Jiménez -su esposo- platicaron con Lucca para revelarle que pronto sería el hermano mayor.

Pero al pequeño no le agradó la idea y ha cambiado radicalmente su forma de ser y conducta, pues ahora se muestra irritable.

“Lucca está enojado con la vida, no se quiere bañar, no se quiere cambiar, no quiere ir a la escuela. Se enoja de todo, llora, hace berrinche (...) no lo reconozco”

Mariana Echeverría