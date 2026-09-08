María Vargas es Miss Universo México 2026 y reveló el mensaje que le dio Fátima Bosch al entregarle la corona que la llevará a Miss Universo 2026 en Puerto Rico el próximo 24 de noviembre.

El reinado de Fátima Bosch en Miss Universo terminó y le deseó lo mejor a la nueva representante de México en el certamen de belleza.

María Vargas revela el mensaje que le dio Fátima Bosch al entregarle la corona

El pasado 29 de agosto fue la final de Miss Universo México 2026 y la jalisciense María Vargas será la representante nacional para Miss Universo 2026.

Fátima Bosch fue la encargada de entregarle al corona y le dio una mensaje a María Vargas: “Me dijo que dios te bendiga, esas fueron sus palabras”, reveló al medio PubliMetro.

María Vargas narra que Fátima Bosch la acompañó durante su coronación y la “bendijo”, además de mencionarle que sabía que daría lo mejor en la final de Miss Universo 2026.

María Vargas, Miss Universo México 2026 (Yazmín Betancourt)

Miss Universo México 2026 tomó las palabras de Fátima Bosch como un impulso para dar lo mejor en la siguiente etapa de la competencia y recordó que la modelo estuvo de su mano todo el tiempo.

María Vargas narra que durante su coronación llovió y ella vio esto como una señal de que la “estaban bendiciendo” y aceptó la responsabilidad de representar a México.

Fátima Bosch en Cannes 2026 (Instagram | @missuniverse)

¿Cuándo es Miss Universo 2026? María Vargas representa a México

María Vargas lleva 8 años de preparación para Miss Universo 2026, por lo que podría ser la quinta mexicana en llevarse la corona.

Miss Universo 2026 se realizará:

Fecha: martes 24 de noviembre

Lugar: Coliseo de José Miguel Agrelot, Puerto Rico.

La edición 75 de Miss Universo promete ser una noche llena de sorpresas y María Vargas promete dar lo mejor para quedar entre las finalistas.

María Vargas reveló que su deseo es transmitir la fuerza, autenticidad y resilencia de las mujeres mexicanas, además de enviar un mensaje a las niñas que siente que no encajan en lo “tradicional”.