María Chacón está de luto por la muerte de su papá y lo despide con un desgarrador mensaje en redes sociales.

María Chacón -de 31 años de edad- comparte con sus seguidores el doloroso momento que está viviendo, la muerte de su padre, César Chacón.

La actriz mexicana no entró en detalles sobre la causa de su muerte; sin embargo, escribió un emotivo mensaje de despedida expresando el dolor que la embarga.

María Chacón dejo ver que perdió a la persona más importante en su vida y quien la apoyó para desempeñar sus habilidades artísticas.

A través de redes sociales, María Chacón dio a conocer que está atravesando por un proceso de duelo tras la muerte de su padre, César Chacón.

María Chacón compartió un carrete de fotos donde muestra la unión y conexión que tenía con su padre, reflejando que era una persona importante en su vida.

“Mi papiti, no puedo creer que no te volveré a abrazar. Te extrañaré toda la vida. Nuestras pláticas, tu chistes que siempre me hacían reír a carcajadas, tus dibujos, tus mensajitos de amor, tu cangrejito playero, tu piojito, nuestras aventuras y todo lo que eras.”

María Chacón