Margarita Portillo, viuda de Andrés García, reclama que no ha recibido ayuda en su casa de Acapulco.

El huracán Otis dejó devastado a Acapulco y los estragos de este desastre natural dejaron incomunicados a la población.

Así fue el caso de Margarita Portillo -viuda de Andrés García- de quien no se sabía nada desde el pasado 25 de octubre.

Margarita Portillo reapareció tras el paso del huracán Otis, pero para revelar muy malas noticias del la mítica casa de playa de Andrés García.

En entrevista con Ventaneando, Margarita Portillo reapareció tras el terrible desastre natural que azotó a Acapulco.

La viuda de Andrés García contó que la propiedad más conocida Andrés García -El Paraíso- quedó completamente destruida.

“Mi casa estructural está perfecta, tengo daños materiales, pero la verdad me siento muy afortunada, mi casa es una casa antigua, pero muy bien construida, ha aguantado terremoto y ahora el huracán (…) La casa de la playa está devastada, la casa del mar (de Andrés)”

Margarita Portillo dijo que se sentía afortunada, pues su casa no tuvo daños mayores, pero le preocupan los estragos que dejó el huaracán Otis en la casa de Andrés García.

La última esposa de Andrés García expresó que afortunadamente no sufrieron pérdidas humanas, pero en lo material hubo casi pérdida total.

El huracán Otis fue tan devastador, que la cama de Andrés García terminó en el patio, además de que puertas y ventanas están destruidas.

“Nada más el cuidador, los perros están bien, pero ¿qué te digo?, la cama de mi marido estaba a no sé cuántos metros fuera, todo voló, una devastación fatal, los tanques, los tinacos de agua, todos los vidrios, hasta las puertas de los baños, todo voló, es una devastación que no sé ni por dónde empezar”

La esposa de Andrés García narra que ella sí estaba enterada del huracán, pero en cuestión de horas este cambió a categoría 5.

Margarita Portillo se enteró demasiado tarde que el huracán Otis ya tenía una intensidad mayor, por lo que ella se refugió en su casa.

“Yo estaba sola en mi casa, ahí vive también mi trabajador, él estaba en su habitación, yo en la mía, y fue terrible, yo pensaba inclusive que no era cierto de la manera tan rápida que iban avisando ‘vamos categoría 3, vamos categoría 4, y luego ya es categoría 5’, pero ya tarde me llegó ese aviso”

Margarita Portillo estuvo refugiada en su cuarto y en su casa sólo estaba una persona que le ayudaba.

Hasta el momento, la ayuda no ha llegado a la zona donde vive Margarita Portillo, por lo que no hay víveres ni servicios.

Afortunadamente, Margarita Portillo previó una situación así y almacenó comida, con la que ha estado subsistiendo.

Margarita Portillo recordó que no es la primera vez que vive la tragedia de un huracán, pues ella sobrevivió al Paulina, en 1997.

“Yo soy sobreviviente del huracán Paulina, me quedé con lo traía puesto, perdí todo y de milagro mi hijo y yo sobrevivimos, porque estuvimos en la zona de mayor devastación, eso me hizo una mujer previsora, entonces gracias a Dios hasta el día de hoy no nos ha faltado alimento, ni a mí, ni a mis trabajadores”

Margarita Portillo