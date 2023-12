Margarita Portillo reveló que su primera Navidad sin Andrés García la pasará sola, pues no quiere molestar a nadie.

Este 2023 fue un año muy complicado para Margarita Portillo, y es que no solo se enfrentó a la muerte de Andrés García a los 81 años de edad.

Sino que 6 meses más tarde, Margarita Portillo vivió la muerte de su hermano Jorge Arturo, quien decidió poner fin a su vida.

Margarita Portillo, viuda de Andrés García, reclama que no ha recibido ayuda en su casa de Acapulco

Estos dos duros golpes hicieron que se incrementará la ansiedad y depresión que Margarita Portillo padece.

En entrevista con Ventaneando, Margarita Portillo confesó cómo pasará esta Navidad y es que será la primera que lo haga tras la muerte de Andrés García.

El pasado 4 de abril de 2023, el mundo del espectáculo se vistió de luto con la muerte de Andrés García a los 81 años de edad.

Fue un duro golpe para Margarita Portillo, pero no sería el único que enfrentaría este año y es que también tuvo que enfrentar la muerte de su hermano.

Antes de que se celebre la Navidad, Margarita Portillo confesó que con estos dos duros golpes se le incrementó la ansiedad y depresión que padece.

En entrevista con Ventaneando, Margarita Portillo reveló que hace un año a Andrés García le dio tanto gust0 que fuera a visitarlos Andrés López Portillo, que incluso quiso cenar en la mesa.

Margarita Portillo recordó que la Navidad del 2022 estuvo muy feliz, pues Andrés García comió muy bien y todos estuvieron muy contentos.

Entre lágrimas, Margarita Portillo señaló que fue la última vez que pudieron estar todos juntos.

A diferencia del año pasado, Margarita Portillo reveló que este 2023 ha decidido pasar Navidad sola.

Margarita Portillo destacó que su primera Navidad sin Andrés García la pasará sola, pues no quiere echarle perder su cena a nadie.

“Esta Navidad la he decidido pasar sola, porque no quiero echarle a perder a nadie su cena”

En su conversación, Margarita Portillo puntualizó que preferiría estar sola pues sabe que va a estar triste.

Margarita Portillo destacó que lleva su duelo a solas y eso es algo terrible .

En su entrevista, Margarita Portillo recordó que con su hermano era muy cercana, por lo que le dolió mucho su muerte.

Asimismo, Margarita Portillo señaló que se está consultando e incluso se encuentra medicada.

Pero a ocho meses de la muerte de Andrés García, Margarita Portillo ya se encuentra mejor e incluso el doctor le adelantó que le podían quitar los medicamentos.

“A cabo de tener consulta con el neuro y me ve mejor, me va a empezar a retirar los medicamentos, pero hasta mi próxima consulta, porque me dijo que estas épocas siempre son difíciles entonces íbamos a esperar”

