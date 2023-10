Andrea García desmintió a Margarita Portillo sobre la supuesta mala relación que tenía con su papá, Andrés García.

Meses antes de su muerte, Andrés García expresó en varias entrevistas que no deseaba tener ningún tipo de relación con su hija Andrea García -47 años-.

¿Sus motivos? Andrés García acusaba a su hija de interesarse sólo por su dinero, de estar involucrada en cosas de brujería y de haberlo acusado falsamente de acoso sexual.

¿Quién es Andrea García, la hija bloqueada de Andrés García antes de su muerte? (Instagram @realandreagarcia)

A 7 meses de la muerte de Andrés García, su hija afirma que sí pudo arreglar sus diferencias con el actor antes de su deceso.

Esta versión es mentira, según Margarita Portillo, viuda de Andrés García, quien afirma que el actor trsacendió sin querer saber de su hija.

Andrea García afirma que pudo “conectar bonito” con su papá Andrés García antes de su muerte

Andrea García acudió al estreno en Estados Unidos de Radical, la nueva película de Eugenio Derbez.

Durante su paso por la alfombra roja, Andrea García dio una entrevista a ‘Ventaneando’, en la que aseguró haberse reconciliado con su papá antes de morir.

“Yo me siento en paz, tuve la oportunidad de conectar bonito, profundo, de alma a alma con mi papi, antes de que falleciera, gracias a Dios, y eso es lo que me llevo”, comentó.

Andrea García y Andrés García (Especial)

Andrea García reconoce que nunca tuvo una cercana relación con Margarita Portillo, viuda de su padre

Andrea García comentó que más allá de sus diferencias, por ahora solo conserva los recuerdos bonitos que compartieron en familia, destacando que no le importan los bienes materiales que don Andrés dejó

“Yo, con lo que me quedo; la herencia de mi padre, me la dejó en vida, pero es espiritual, todo lo que pude aprender de él, todas las cosas bonitas, las memorias...”, subrayó.

Respecto a su relación con Margarita Portillo, viuda de su padre, Andrea García dijo que a pesar de haberla tratado, nunca mantuvo una relación cercana con ella:

“Nunca se dio, como que se da o no se da, como dicen ‘lo que no nace, no crece’”, expresó, mostrándose despreocupada por la situación.

Finalmente, la hija de Andrés García afirmó que tiene una buena relación con Andrés Jr. y Leonardo, sus hermanos mayores, aunque no los ve muy seguido.