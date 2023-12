¿Leonardo García podría vivir en la casa de Andrés García en Acapulco tras ser desalojado de su departamento de Polanco? Margarita Portillo le cierra las puertas por esta importante razón.

El pasado 4 de diciembre, Leonardo García compartió que había sido desalojado de su departamento en Polanco luego de ser acusado de “deudor”.

En medio de su batalla legal con la inmobiliaria, Leonardo García -de 50 años de edad- recibió un fuerte revés luego de que se dio a conocer que no podría ocupar una propiedad de su papá.

Y es que Margarita Portillo dejó en claro que no permitiría que Leonardo García se instalará en la casa de Andrés García en Acapulco, aunque solo fuera por un tiempo.

En entrevista con Ventaneando, Margarita Portillo dejó en claro que Leonardo García no necesita ayuda como lo han hecho ver tras el desalojo de su departamento.

De manera contundente, Margarita Portillo reveló por qué no dejaría que Leonardo García se mudará a la casa de Andrés García en Acapulco y no tiene que ver con los daños que ocasionó el huracán Otis en la propiedad.

A casi dos meses del paso del huracán Otis por las costas de Guerrero, Margarita Portillo concedió una entrevista a Ventaneando donde se mostró destrozada por cómo había quedado la casa de Andrés García en Acapulco.

Margarita Portillo destacó que la restauración de la casa de Andrés García llevará mucho dinero y tiempo, además que el ver los destrozos aumentó su dolor por la muerte del actor.

En su conversación, Margarita Portillo reconoció que estuvo deprimida por toda la preocupación que tenía.

“Estoy cansada, está última semana ya me siento mejor, pase dos semanas deprimida, no quería yo salir ni de mi cuarto. Después de estar trabajando esto y aquello me vino un bajón terrible de tanta preocupación”