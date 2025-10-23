Elizabeth Álvarez fue acusada por su maquillista de maltrato, pues durante un video en sus redes sociales, aseguró que “nunca me habían tratado así”.

¿Qué dijo el maquillista de Elizabeth Álvarez? La acusa de maltrato

Hector Huerta, maquillista profesional de Elizabeth Álvarez, subió un video a sus redes sociales acusándola de maltrato.

El maquillista comienza su relato revelando que fue contratado para maquillar al elenco de ‘Perfume de Gardenias’ quienes se presentarían en La Paz y en Los Cabos, Baja California; el 14 y el 15 de octubre respectivamente.

“Me contrataron para maquillar a Kimberly, a Pamela y a una mujer que se portó super grosera, le faltó humildad, se portó super irrespetuosa, me gritó en frente de todos. La verdad nunca nadie en la vida me habían tratado así como me trató esa mujer” Hector Huerta, maquillista

El maquillista revela que Elizabeth Álvarez comenzó a gritarle en frente de todos pese a que iba llegando, pues asegura que desde que comenzó a maquillarla tenía una actitud hostil preguntando quienes eran ellos y porqué estaban ahí.

También comentó que Elizabeth Álvarez les dijo que a ella nadie le tocaba la cara y ella podía maquillarse sola, y aunque después cedió, se quejaba de cómo la estaban maquillando e incluso les reclamó por ponerle brillos asegurando que ella no era una cabaretera.

Posteriormente, cuando comenzó la obra, el maquillista de Elizabeth Álvarez reveló que había dejado su maquillaje en el camerino exclusivo de la actriz, que contaba incluso con un baño privado y él comenzó a sacar sus cosas para retoques de las bailarinas.

Pero cuando terminó la obra, él estaba sacando una extensión y se encontró de frente a Elizabeth Álvarez, quien comenzó a gritarle y reclamarle el porqué estaba en su camerino, gritándole y humillándolo en frente de todos.

“Imagínense, uno sin conocer a nadie, feliz y con muchas expectativas de que iba a maquillar a una artista, y fue todo lo contrario con esta mujer. La verdad me sentí super humillado en frente de todos, me sentí super mal, no hallaba cómo explicarle y la mujer parece que se lucía: entre más gente llegaba, más se alteraba” Hector Huerta, maquillista

Héctor Huerta asegura que ante la humillación de Elizabeth Álvarez, se puso a llorar en frente de todos y ella seguía gritándole ”como si no le importara, como si no valiera. En mi vida me habían tratado como esa mujer”.