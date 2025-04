”Manuel Mijares andaba en calzones”, lo exhibe Emmanuel en conferencia de prensa

Luego de muchos años de amistad, Manuel Mijares y Emmanuel tienen muchas anécdotas que contar.

Una de ellas es cuando Emmanuel vio a Manuel Mijares en calzones durante un show de su gira Two’r Amigos.

Manuel Mijares y Emmanuel, una vez más, volverán a compartir escenario ahora en el show Entre Amigos.

Por lo que Lucero y Yuri, de 55 y 61 de años de edad, piden que Manuel Mijares no se pasee en calzones.

Esto luego de que el cantautor Emmanuel, de 70 años de edad, revelara haber visto a Manuel Mijares, de 67 años de edad, en ropa interior.

Y es que el intérprete de “Soldado del amor” , durante una presentación de Two’r Amigos, se tomó tiempo de más para cambiarse por lo que fue sorprendido por su compañero cuando aún estaba en calzones.

“Yo me estaba cambiando. Lo que pasa es que yo cada vez cantó poquitas canciones, entonces, yo me estaba cambiando y estaba el monitor, me paro y voy y hasta cierto punto dije: Así no puedo salir”

Manuel Mijares