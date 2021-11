Series Netflix: ¿Quién es Manuel Masalva en Narcos: México 3?

Manuel Masalva es un joven actor mexicano que hoy 5 de noviembre regresó a las pantallas con Narcos: México 3, la tercera temporada de la series Netflix.

Interpretando a Ramón Arellano Félix, Manuel Masalva forma parte del elenco de este éxito de las Series Netflix desde 2018, cuando se estrenó la primera temporada de Narcos: México, junto a actores como Joaquín Cosío y Diego Luna.

En Narcos: México 3, Manuel es Ramón, uno de los hermanos Arellano Félix que conforman el cártel de Tijuana y el más joven de la familia.

A lo largo de las tres temporadas, el papel de Manuel Masalva se relaciona con personajes como Miguel Ángel Félix Gallardo, Caro Quintero, Amado Carrillo y recientemente, con Arturo “Kitty” Páez, interpretado por Bad Bunny.

Para saber un poco más acerca de su papel en la series Netflix, Narcos: México 3, SDPnoticias platicó con Manuel Masalva, quien reveló cómo fue trabajar en esta producción.

Manuel Masalva contó que su papel como Ramón Arellano Félix le ayudó bastante a crecer como actor, aprender mucho de rodaje, cine, efectos y la grabación de escenas de acción; personalmente, hizo una familia.

El actor mexicano también señaló que en Narcos: México 3, cerrarán este proyecto de Series Netflix “con broche de oro”.

“Ramón tiene más participación, crece mucho más y se vincula con otros personajes”; y como está ambientada en los años 90, la serie tendrá el bling bling y glamour de esa época.

Narcos: México 3 contará lo sucedido tras la caída de Miguel Ángel Félix Gallardo, “Jefe de Jefes”, incluido el impacto del Cártel de Tijuana en todo el país.

En este sentido, para Manuel Masalva su personaje, Ramón Arellano Félix, entra en una etapa culminante junto a su familia, “mucho más brillante, más explosivo, más lujoso, más haciendo su chamba de comandante”.

También tiene un desarrollo junto a los narcojuniors , de los que forma parte Bad Bunny, pues aunque solo estarán en esta última temporada, le dieron “brillo” a la vida lujosa en el norte de México.

Los actores Iván Aragón y Lorenzo “Toto” Ferro también acompañaron a Manuel Masalva en estos capítulos descritos por el propio acto como “la etapa colorida de narco” en México.

“Ramón me deja muchísimo, técnicamente como actor tuve más escenas de acción, con armas, más movidas que me suman y me preparan. Agradezco el personaje que me tocó porque fue el más divertido, explosivo, revelador”.

Manuel Masalva