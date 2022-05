Bárbara de Regil se compartió cuando tenía 17 años y a dos meses de haberse convertido en mamá, misma labor para la que recibió el apoyo de su mamá Bárbara Alfaro.

Aunque Bárbara de Regil ha contado en varias ocasiones cómo la vivió por su embarazo adolescente hasta llegar a ser la actriz de hoy; tocó el turno de su mamá.

La mamá de Bárbara de Regil fue protagonista de las historias de Instagram de la actriz, contando que se enteró que su hija estaba embarazada cuando la soñó de esa forma.

Cabe destacar que la actriz no vivía con su mamá, sino en Acapulco con su papá, mismo que dice nunca asumió el compromiso de ser una figura paterna, pues la dejó ser ‘libre’.

Bárbara de Regil aún cuenta la historia de su embarazo preguntándose “¿Cómo me dejó ir a vivir con mi papá a Acapulco a los 16 años?”.

Debido a la mala relación que platica tenían, Bárbara de Regil se fue a vivir con su papá y aunque en un tiempo su hermana Michelle de Regil también se fue, “no aguantó y se regresó”.

Bárbara de Regil ha dicho que tenía mala alimentación, que tomaba y fumaba mientras residía en Acapulco, y que en ocasiones no comía porque su papá no tenía nada en su refri.

Cuando la actriz quedó embarazada de un DJ, tenía 16 años; por lo que decidió guardar el secreto por un tiempo hasta que su mamá auguró lo que estaba sucediendo.

Bárbara Alfaro, mamá de Bárbara de Regil, contó en las redes sociales de su hija que “lo presentí, lo soñé, lo sentí, lo vibré”

Según lo que platicaron, la mamá de Bárbara de Regil soñó que su hija estaba embarazada, por lo que le llamó al despertar para preguntarle si era verdad.

“Me dijo ¿estás embarazada?

- Y yo cómo se enteró, no le he contado a nadie, y me dijo lo soñé

-Y ya, le dije que sí”.

