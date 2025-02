Maite Perroni -de 41 años de edad- confirma que su relación con Dulce María y Anahí está fracturada tras los problemas en la gira de RBD.

En 2023, RBD sorprendió a sus fans al regresar a los escenarios, pero el tour finalizó con una auditoría por un desfalco.

Esta situación provocó que los integrantes de RBD se distanciaran y Maite Perroni revela que ya no considera como sus amigas a Dulce María y Anahí.

Maite Perroni, actriz. (@MaitePerroniPaginaOficial)

Maite Perroni ya no es amiga de Anahí ni Dulce María tras problemas con RBD

RBD cerró su gira en diciembre de 2023 y, desde entonces, la amistad entre los integrantes del grupo se vio fracturada.

Una auditoría comprobó que hubo un desfalco durante la gira de RBD y señalaban a Guillermos Rosas como el responsable.

Tras esta complicada situación, Maite Perroni tomó distancia de Dulce María -de 39 años de edad- y Anahí, de 41 años de edad.

“Qué te puedo yo decir, creo que pensamos diferente y adultamente tomamos nuestras decisiones y así es, afortunadamente mi familia y mis amigas son los mismos desde hace 20 años” Maite Perroni

Maite Perroni expresó que piensa muy diferente a Anahí y Dulce María, por lo que ya no son cercanas.

Además, la actriz expresó que ella mantiene su mismo círculo social desde hace años, dando a entender que Anahí y Dulce María no pertenecen a este.

A pesar de estar distanciados, RBD va a lanzar un documental sobre su última gira, pero aún no hay fecha de lanzamiento.

RBD (@rbd_musica)

¿RBD lanzará otra gira? Maite Perroni no cree que esto ocurra

Aunque RBD se presentó en varios países, sus fans han pedido una gira más extensa.

Sin embargo, debido al distanciamiento entre sus integrantes, esto no podía ocurrir.

Maite Perroni expresó que no había planes de otra gira: “No sé, por lo pronto no hay ningún plan y no sé de qué forma podría darse algo así”.

La cantante cree que el tiempo dirá si se realiza una segunda parte del reencuentro de RBD pero, por lo pronto, no hay planes.

RBD se habría dividido en dos partes, por un lado está Anahí y Dulce María.

Y por el otro está Maite Perroni, Christian Chávez -de 41 años de edad- y Christopher Uckermann, de 38 años de edad.