Lyn May espera nuevos resultados de exámenes de su embarazo

El día de ayer, domingo 8 de agosto, a través de sus cuentas en redes sociales Lyn May anunció que se encuentra embarazada.

Sin embargo, durante una pequeña entrevista Lyn May dijo a ‘Telediario’ que a ún se encuentra en espera de los resultados de sus exámenes.

Lyn May: “no hay forma de decir nada”

El día de hoy, lunes 9 de agosto, la conductora de ‘espectáculos’ María Luisa Valdés se puso en contacto con Lyn May para hablar de su embarazo.

Y pese a que Lyn May dijo estar algo ocupada, en general dijo no tener declaraciones ya que por el momento no hay más información.

“Ahorita no voy a decir nada, ya que no hay forma decir nada” Lyn May

Pues explicó a la conductora del canal 6 que los resultados de sus exámenes médicos salían hasta el día de mañana, martes 10 de agosto.

“Porque los estudios van a estar hasta mañana” Lyn May

Sin embargo, debido a que los estudios aún no los tiene, la conductora del noticiero cuestionó a la famosa sobre cómo se enteró de su embarazo.

Lo cual la actriz y vedette de 68 años de edad explicó, su doctor le aseguró a ella su pareja, Markos D1, que estaban esperando un bebé.

“Pues porque el doctor me dijo, pero hay que hacer dos estudios” Lyn May

Por lo que ahora, pese a que muchos de los usuarios de redes sociales se mostraron incrédulos ante la idea, el embarazo de la mexicana está totalmente confirmado.

Por su parte, en redes sociales, Lyn May y su pareja desde el 2019, dijeron estar muy contentos con la noticia.

Finalmente, cabe destacar, que hasta el momento Lyn May no ha dado más declaraciones sobre su embarazo refiriendo que esta “prohibido”.