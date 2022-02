Lyn May cree que Belinda tiene 40 años

Lyn May fue cuestionada por el tema principal del espectáculo, Belinda y Christian Nodal, diciendo que, mencionando que es joven y puede tener otros novios.

Sin embargo, al decir que es joven Lyn May dijo creer que Belinda tenía 40 años , para después ser corregida por el reportero y decirle que tiene 33 años.

Belinda (@belindapop / Twitter)

Lyn May más allá de mostrarse apenada por el error, dijo “es que no sé, no la conozco”.

Por otra parte, reconoció que a Belinda le gustan “feitos” y le aconsejó no devolver su anillo de compromiso “al contrario, que le den otro”.

Lyn May balconea a Belinda diciendo que tiene 40 años

Lyn May no tiene mesura al decir que Belinda es joven y podría conseguir a otro novio pronto, “es joven tiene como 40 años ¿no?”, dijo.

Enseguida el reportero de ‘Sale el Sol’ la corrigió y le dijo “tiene 33 años”, mientras que Lyn May simplemente dijo “pues es que yo no sé, no la conozco”.

Lyn May, bailarina. (@lyn_may_)

En ocasiones anteriores, Lyn May se había posicionado contra Belinda diciendo “está muy flaca y canta feo”.

Por otra parte, Lyn May fue la única que se mostró en contra de la boda de Belinda y Christian Nodal diciendo “no se van a casar”, frase que se volvió realidad.

Christian Nodal y Belinda se comprometen (@angelcityjewelers / Instagram)

Lyn May reconoce que a Belinda “le gustan feitos”

Lyn May además de decir que Belinda tiene 40 años, reconoció que los novios de la cantante no son muy agradecidos -a su parecer-.

La vedette quien no es la primera vez que ha hablado sobre Belinda, incluso diciendo que es “gris y copiona”, también arremetió contra su expareja Christian Nodal.

Anteriormente, cuando Lyn May decía estar embarazada de gemelos, arremetió contra Christian Nodal diciéndole “Christian chango”.

Christian Nodal se borra tatuaje de 'Beli' (@davidchaconfotografia / Instagram)

Ahora, la famosa del split dijo que Belinda tiene “gustos feitos”, además de aconsejarle que no le regrese el anillo de compromiso al cantante de regional mexicano.

Lyn May dijo de forma contundente “no que no lo devuelva”, para después sugerir “es más que le den otro”.