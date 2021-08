Lyn May arremete contra Belinda; la llama ‘gris y copina’ (VIDEO)

Recientemente, la vedette y actriz mexicana, Lyn May, ha dado mucho de qué hablar dentro del medio.

Recordemos que el pasado 8 de agosto Lyn May sorprendió a todo su público anunciado que tenía tres meses de embarazo; además de que el papá era el cantante Markos D1.

También es importante recordar que en ocasiones anteriores, Lyn May ha arremetido en contra de varias artistas como Danna Paola o ‘la Chiquis Rivera’.

En esta ocasión no fue diferente, pues fue el turno de que arremetiera contra Belinda, quien en estos días también se ha vuelto tendencia junto con Christian Nodal.

Lyn May comenzó a participar en “Quiero Cantar” del programa matutino “Venga la Alegría”.

Ahí se le ha podido ver realizando números de canto y baile, en los que demuestra la gran flexibilidad de la que aún goza.

En una reciente emisión de “Quiero Cantar” Lyn May deslumbró a su público con su presentación.

No obstante, cuando fue el turno de que pasara a recibir la retroalimentación con los jueces, señaló a varias artistas de copiarle , entre las que se encontraban Ninel Conde y Jennifer López.

De igual manera, los comentarios que más resaltaron fueron los que hizo en contra de Belinda, a quien también apuntó de copiarle.

La vedette inició señalando que Belinda le había copiado, pues ella sacó un video casándose con Markos D1, y al poco tiempo después Belinda anunció su compromiso con Christian Nodal.

Además, no dudó en referirse al cantante de regional mexicano como “chango”.

“Esa chava no hace nada, me copió. Saqué un video con Markos D1 y ella me copió que se iba a casar con este chango, Christian Nodal. Y ahora su gente me está amenazando.

Lyn May