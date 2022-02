Lyn May aconseja a Belinda tras ruptura con Christian Nodal: “Si puede sacarles dinero, que se los saque”, señala (VIDEO)

Lyn May aconseja a Belinda tras su ruptura con Christian Nodal: “Si puede sacarles dinero, que se los saque”, señaló haciendo referencia a todas las especulaciones que han surgido en torno a su separación.

No cabe duda de que en estos últimos días Belinda y Christian Nodal han acaparado las miradas de todo el público, pues el fin de su relación ocasionó una gran ola de rumores y opiniones divididas.

Así que varias celebridades han opinado al respecto; como en esta ocasión lo hizo la vedette más famosa, Lyn May.

Luego del gran revuelo que causó la separación de Christian Nodal y Belinda, Lyn May decidió aconsejarla a ella, diciéndole que “si puede sacarles dinero que se los saque”, además de resaltar lo inteligente que es la cantante.

Fue durante un reciente encuentro con los medios que Lyn May fue cuestionada acerca de la polémica separación, por lo que aprovechó para expresar lo que a su parecer es correcto cuando termina una relación de pareja.

Asimismo, la breve entrevista fue presentada en el programa de espectáculos, “De primera mano”, donde los conductores cuestionaron la forma de pensar de Lyn May.

“Esa niña es muy guapa, no necesita hacer esas cosas. Pero si puede sacarles dinero, que se los saque, porque el dinero es muy importante en la vida. Y no es mala, es inteligente”

De acuerdo con la actriz de la época del cine de oro mexicano, lo que Belinda debería hacer sería sacarles dinero, para que después ella tenga mucho.

Posteriormente recordó los regalos que sus pretendientes le hicieron en el pasado, entre los que se encontraban carros y casas.

Incluso, Lyn May reveló que se casó tres veces y sus tres esposos le dieron una casa en diferentes lugares.

De igual manera, sorprendió al abrir sus sentimientos y mencionar a quien fue ‘el amor de su vida’; aunque cuidó no mencionar su nombre, señaló que aparte de casas le brindó mucho amor y mucho cariño.

“Lo más importante que me dio el amor de mi vida fue mucho cariño, me dio a respetar (...) Después de las casas que me dio, me hizo que me respetaran”

Lyn May