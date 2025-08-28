A tres meses de la muerte de Karely Yamileth, la bebé de Lupita TikTok, la creadora de contenido reapareció en video de YouTube y habló sobre el duro momento que atraviesa.

Sin embargo, Lupita TikTok de 22 años de edad, no solo se enfocó en la muerte de su bebé, pues en mayor proporción habló de su sentimiento a estar lejos de Ricardo Medellín, su pareja.

Lupita TikTok habla de la muerte de su bebé en video de YouTube

Retomando nuevamente la creación de contenido de la mano de James, su manager, Lupita TikTok reapareció en video de YouTube hablando de la muerte de su bebé.

Más allá de que el video de YouTube abordara una entrevista cara a cara con Lupita TikTok, desde la cuenta de ‘Tierra Sagrada’ manejada por James se creó un video contextual que podría ser tomado como un corto.

En este, Lupita TikTok se va de fiesta con James y ahí aborda cada uno cómo vivieron la muerte de la bebé Karely Yamileth, la polémica alrededor y el encarcelamiento de Ricardo Medellín.

Lupita TikTok habla de la muerte de su bebé. (YouTube/@tierrapropianewsmx / Tomada de video)

Fue así que Lupita TikTok negó la versión de que le habría dado Cheetos y Coca-Cola a su bebé recién nacida como se dijo en redes sociales.

Incluso contó que siempre estuvo al pendiente de ella y que le dolía verla “toda malita”, lo que se cree se refería al tiempo que Karely Yamileth estuvo hospitalizada.

Por otra parte, Lupita TikTok que ahora se hace llamar Lupita Guzmán, contó que va al panteón a llevarle flores y algunos juguetes a su tumba.

La creadora de contenido admitió que si está fuerte es por su hija y por Ricardo Medellí que actualmente está encarcelado.

“Hay que ver por una angelita que me está cuidando desde allá” Lupita TikTok, creadora de contenido.

Lupita TikTok se quiebra al hablar del encarcelamiento de su esposo, Ricardo Medellín, en video de YouTube

Lupita TikTok habló -un poco- en video de YouTube sobre la muerte de su bebé, pero lo que sí la quebró fue hablar del encarcelamiento de Ricardo Medellín, su pareja.

La creadora dijo que aunque habla seguido por teléfono con Ricardo Medellín, no lo ha podido ver en persona “no me dejan” replicó sin mayor explicación.

Lupita TikTok se quiebra al hablar de Ricardo Medellín. (YouTube/@tierrapropianewsmx / Tomada de video)

Esto llevó a que Lupita TikTok se quebrara por la ausencia de Ricardo Medellín, compartiendo que le gustaría verlo y estar con él.

Pese a que no se ahondó en el proceso legal que Ricardo Medellín lleva a cabo, James -el manager de Lupita TikTok- dijo que no le parece justo que quieran “privar de amar” a la creadora de contenido.

“A Lupita [TikTok] no la deben privar de que deje de amar (sic)”. James, manager.

Finalmente, Lupita TikTok contó que cuando se llevaron detenido a Ricardo Medellín ella estaba con él y que incluso la querían detener a ella, pero llamó a James y otras personas pidiendo ayuda.