Lupillo Rivera no lo oculta, le gusta Geraldine Bazán y quisiera invitarle una copa para posteriormente iniciar una amistad que no dure tanto ya que desea “algo más”.

Por ello, mediante un video, evidenció sus intenciones al grabarse viendo la pantalla de su celular mientras miraba una fotografía de Geraldine Bazán, de 40 años de edad, quien simuló le coqueteaba...

“Írala eh, no me veas así eh, no me veas así Geraldine Bazán; írala, como me está viendo, nos vamos a meter en problemas”, decía Lupillo Rivera, de 51 años de edad, para después enviarle besos a la actriz.

Lupillo Rivera Enamorado de Geraldine Bazán pic.twitter.com/4rFr0BfzpU — La Portada A.I (@LaPortadaAI1) August 7, 2023

Geraldine Bazán le responde a Lupillo Rivera

Por su parte, Geraldine Bazán rió incómoda cuando la prensa -a su paso por el aeropuerto internacional de la Ciudad de México- le informó que la estaban relacionando sentimentalmente con Lupillo Rivera.

Así como les recordó que ellos suelen vincularla con personas que apenas conoce y muchas veces ni se entera, pero la prensa le explicó que Lupillo Rivera dijo que era una mujer muy guapa.

“Siempre se agradecen los piropos”, respondió y sin más asegura no estar cerrada al amor, pero no hablará de su vida privada ya que no suele hacerlo.

Lupillo Rivera es un hombre soltero

Fue en mayo pasado cuando Lupillo Rivera y Giselle Soto confirmaron su ruptura así como desmintieron que la separación haya sido por una infidelidad.

De acuerdo con Giselle Soto, de 28 años de edad, ellos se separaron a finales de enero, después de un viaje, momento en que notó que el cantante no era feliz y ella tampoco lo era tanto.

“Esa es una conexión que no se puede fingir”, dijo la ahora empresaria, así como explicó que no se salió de la casa que compartían juntos debido a que aún no le entregaban su departamento.

Por ello aprovechó el tiempo que le quedaba con el llamado ‘Toro del corrido’ para ver si podían recuperar su relación, pero no fue posible por lo que decidieron separarse en buenos términos.

Desde entonces, Lupillo Rivera disfruta la soltería. Al cantante se le ha visto besar mujeres en sus shows y ahora parece estar interesado en Geraldine Bazán.