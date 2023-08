Lupillo Rivera explotó contra Gustavo Adolfo Infante y lo llama “traicionero”; por esta razón no se soportan.

Gustavo Adolfo Infante tiene una larga lista de famosos y cantantes con los que está enemistado, pues no les han parecido sus críticas.

Así es el caso de Lupillo Rivera, quien llevaba una buena relación con el periodista y hasta estuvo en el programa ‘El Minuto que Cambió mi Destino’ en 2020.

Pero todo cambió en los últimos años, pues Gustavo Adolfo Infante asegura que Lupillo Rivera no tiene éxitos musicales y que su carrera ha decaído .

Lupillo Rivera, de 51 años de edad, no se queda atrás y se ha burlado del periodista en varias ocasiones y ahora lo llama “traidor”.

“El toro del corrido” mantiene una buena relación con la prensa, siempre y cuando no le pregunten de Belinda o de polémicas familiares.

En un reciente encuentro con medios, Lupillo Rivera habló de su vida amorosa y una reportera de Imagen Televisión le preguntó si alguna de sus parejas lo había traicionado.

“Bueno, tú eres de Grupo Imagen, esos sí me han traicionado mucho, dile a Gustavo que ya no me traicione tanto”

Lupillo Rivera