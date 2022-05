El creador de contenido mexicano Luisito Comunica, rompió el silencio, tras la respuesta de Lele Pons, luego de que él asegurara que ella sólo es latina “cuando le conviene”.

Fue a través de sus historias en Instagram, donde Luisito Comunica explicó que todo fue sacado de contexto.

Señaló que su intención era contar historias divertidas de la industria del internet, sin embargo, se recortó el fragmento con el que podría generarse polémica.

“Incluso dije ahí mismo porque sabía que podía pasar, que no quería que se hiciera chisme, lo estábamos contando como una compilación de historias chistosas, pero obviamente la gente corta el cacho que sirva para el chisme porque les gusta, pero no, de verdad yo no tiro hate, yo no soy así, no me gusta que piensen eso de mí, y la mejor vibra para Lele, mis respetos para todo lo que ha hecho y todo lo que ha logrado y bueno que ahí quede”. Luisito Comunica

Lele Pons, Luisito Comunica (Instagram/lelepons @luisitocomunica)

¿Por qué Luisito Comunica y Lele Pons están en una riña?

El pasado 20 de abril, Luisito Comunica compartió un supuesto y desafortunado encuentro con Lele Pons.

Durante una entrevista para Exa Fm, el youtuber compartió, que se acercó a la venezolana durante un evento de creadores de contenido y ella lo rechazó, asegurando que no habla español.

Aseguró que “en ese entonces Lele Pons no se había puesto la playera de soy latina, todavía era viner y se mostraba como: ‘totalmente hablo inglés, soy estadunidense’”.

“Entonces digo... ella es Lele Pons la voy a saludar, ya que yo creí haber escuchado por ahí que ella era venezolana y debe hablar español. Llego saludando y me dice ‘Sorry I don´t speak spanish’ y sigue en su teléfono”. Luisito Comunica

Sin embargo, las declaraciones del también influencer, llegaron a oídos de Lele Pons, quien no tardó en responder a Luisito Comunica en una entrevista para Radio Divaza.

La novia de Guaynaa, desmintió las declaraciones del youtuber, además de expresar indignación por lo ocurrido.

“Estaba en shock. Cómo es posible que una persona que no me conoce, no sabe nada de mi vida, es amigo de mis amigos diga eso en una entrevista. Nunca he hablado mal de Luisito. Lo admiraba. Yo nunca he tenido polémica con él... No, eso nunca paso, eso no es verdad. La gente que me conoce a mí sabe que cuando yo conozco a alguien nuevo estoy dispuesta a saludar y hacer TikTok”. Lele Pons

Por otro lado, Lele Pons no perdió la oportunidad de exhibir a Luisito Comunica, mostrando algunos de los mensajes que él le envió, tras expresarse mal de ella.

“Lele te quiero pedir una disculpa si sentiste mala onda lo de la entrevista”, se podía leer en la conversación.

Aunado a ello, Lele Pons expuso que le parece “horrible” que un hombre hable mal de una mujer para “hacerse el gracioso”.

Para mí un hombre que habla mal de una mujer para solamente querer ser chistoso es horrible…porque tú no me conoces no sabes nada de mi vida y no tienes derecho a etiquetarme”. Lele Pons

En torno al tema, la famosa de 25 años aconsejó a sus fans, no permitir este tipo de situaciones y saber defenderte si es que llegan a ocurrir.

“Tú vales mucho, no puedes dejar que una persona que no te conoce te haga sentir menos y tenga el derecho de usar tu nombre y decir cosas”, dijo.

“Porque sabe que tú tienes una voz, tú eres importante defiéndete, valorízate”, agregó Lele Pons para concluir el tema, en torno al pleito con Luisito Comunica.