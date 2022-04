Luisito Comunica llama “imbéciles” a quienes perdieron su maleta en vuelo y exige que la aerolínea le pague la ropa que tendrá que comprar en Canadá.

A través de sus Instagram Stories, Luisito Comunica compartió que vivió momentos complicados al querer viajar ya que la aerolínea perdió su equipaje y no contaba con ropa para poderse cambiar.

Al igual que otras ocasiones en las que recurre a las redes sociales para expresar su opinión, Luisito Comunica se mostró muy molesto con Aeroméxico pues señaló que llevaban varias chamarras para taparse del frío y esta ropa es costosa.

Luisito Comunica casi pierde el vuelo y reclama que hubo un gran retraso

A través de sus Instagram Stories, Luisito Comunica se mostró muy molesto pues aseguró que no lo querían dejar abordar porque supuestamente ya iba a salir el avión, pero era mentira.

De acuerdo con Luisito Comunica su vuelo tuvo un retraso de más de una hora, pero cuando llegó no lo querían dejar abordar porque supuestamente ya estaba a punto de salir.

“Casi no nos dejan subir al avión. No decía nada de dónde estaba en la puerta. No decía en dónde era el avión, Llegamos a una fila de todos abordando y todavía cargando maleta” Luisito Comunica

Luisito Comunica señaló que no había razón para no dejarlo subir, pero afortunadamente lo pudieron hacer.

“Para mí que mi carnal estaba de malas, lo bueno es que si nos dejaron subir, volaremos claro que sí. No se confíen en las pantallas de los aeropuertos” Luisito Comunica

Ya en el avión, Luisito Comunica se quejó del retraso del vuelo pues aseguró que llevaban mucho tiempo sin moverse.

“El vuelo estaba agendado a las 5:50 y son casi 7:30. Entendemos que hay retraso, que no nos querían dejar entrar que porqué nosotros retrasábamos el vuelo, pero bueno ya, soy una persona quejumbrosa. Me callaré, a dejar de quejarnos” Luisito Comunica

Luisito Comunica molestó con aerolínea que perdió su equipaje

A través de una serie de videos, Luisito Comunica se mostró muy molesto luego de que se dio cuenta que la aerolínea había perdido su equipaje.

“Pues bueno, con la novedad de que los imbéciles de la aerolínea perdieron nuestro equipaje” Luisito Comunica

Luisito Comunica destacó que eran las dos de la mañana y que no contaban con ropa para poderse cambiar, su preocupación aumentó cuando se dio cuenta que había llegado a Canadá y que no contaba con chamarras para cubrirse del frio.

“Son las 2 de la mañana, no es como que haya tiendas abiertas. Estamos con las bolas sudadas, vaya, una situación incómoda. Huelo mal, no tengo jabón con cuál bañarme, no tengo ropa. Hace frío, estamos a 0 grados y traemos esto nada más. Ese es un problemón” Luisito Comunica

En sus imágenes, Luisito Comunica compartió como su mamá les tuvo que prestar ropa para que no murieran de frío.

“Por suerte mi madre no documentó, entonces nos está prestando suéteres” Luisito Comunica

Ya en el taxi, Luisito Comunica reveló que habían levantado el reporte pero que le habían dicho que podían tardar una semana, pero en ese momento ya no estarán en Canadá.

“Levantamos un reporte, pero nos dicen que puede tardar hasta una semana para que nos manden nuestra maleta. En una semana ya nos fuimos” Luisito Comunica

Luisito Comunica se mostró muy renuente de que el reporte pueda servir de algo e incluso dio por perdidas sus cosas.

“Moraleja: no confíen en las aerolíneas. No confíen en nadie. Me hicieron levantar un reporte, a ver si sirve de algo, ya vemos, a ver si alguien no se la roba” Luisito Comunica

En su video Luisito Comunica se mostró muy molesto pues aseguró que va a tener que comprar rapa e incluso cuestionó si será la aerolínea la que se encargue de los gastos, pues va a tener que invertir mucho dinero.