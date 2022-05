La cantante y creadora de contenido Lele Pons, reaccionó a la polémica entrevista de Luisito Comunica, en la que el youtuber aseguró que solo era ‘latina’ cuando le convenía.

Fue en una entrevista para Radio Divaza, donde Lele Pons se pronunció al respecto y desmintió las declaraciones de Luisito Comunica, además de expresar indignación por lo ocurrido.

“Estaba en shock. Cómo es posible que una persona que no me conoce, no sabe nada de mi vida, es amigo de mis amigos diga eso en una entrevista. Nunca he hablado mal de Luisito. Lo admiraba. Yo nunca he tenido polémica con él... No, eso nunca paso, eso no es verdad. La gente que me conoce a mí sabe que cuando yo conozco a alguien nuevo estoy dispuesta a saludar y hacer TikTok”.

Lele Pons