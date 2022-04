El famoso “influencer y youtubero” de viajes Luisito Comunica, “explotó” contra la aerolínea del Caballero Águila, ¿la razón?, le perdieron su equipaje al llegar a Canadá.

Este famoso individuo se ha visto involucrado en varias polémicas, por diferentes razones, pero lo que hoy nos trae a hablar del tema son las preguntas: ¿estuvo bien la reacción de Luisito?, ¿estuvo mal insultar a los trabajadores de la aerolínea Aeroméxico?

Vayamos por partes. Primero recordarles estimados lectores, que una servidora siempre les recomienda leer a cabalidad las letras chiquitas de sus boletos, que son en realidad las cláusulas de un contrato de transportación. Ese es el punto de partida. Luisito Comunica es famoso por tener un canal en YouTube de viajes, se la pasa viajando por todo el mundo y documentando sus aventuras para beneplácito de sus seguidores. De palabra y obra, él se asume como experto, y yo asumiría que tiene conocimiento sobre lo que dice su boleto (contrato) para los casos de pérdida de equipaje.

Desde el año 2019, Aeroméxico cuenta con un chatbot que permite rastrear equipaje extraviado por WhatsApp y Facebook Messenger. Por lo tanto, en el momento que Luisito se percató de la ausencia de su equipaje, pudo perfectamente rastrearlo a través de este servicio, mismo que se encuentra anunciado en la página de la línea aérea.

El chatbot que utiliza Aeroméxico es proporcionado por WorldTracer, de la compañía de tecnología de información para la aviación SITA. Ellos son los encargados de la gestión de equipaje a nivel mundial. Y a pesar de usar todos los avances tecnológicos y logísticos disponibles, deben saber -mero dato cultural- que al año se extravían cerca de veinticinco millones de maletas en todo el mundo.

Por lo que, adelantándome a responder una de mis preguntas iniciales, los insultos al personal de tráfico que presta sus servicios para Aeroméxico en Canadá, resultan francamente innecesarios. Por supuesto que a cualquiera de nosotros nos daría coraje llegar a nuestro destino y darnos cuenta que no llegó la maleta; eso es más que evidente y no pretendo tapar el sol con un dedo, pero el youtuber mexicano pudo pedir asistencia vía WhatsApp, y ver dónde quedó su equipaje.

La aerolínea -y eso lo manejan perfectamente las aerolíneas tradicionales- es responsable de proporcionarte, en lo que recuperan tu equipaje, un kit básico que consta de una playera o pijama, pasta de dientes, cepillo de dientes, peine, crema, desodorante unisex, a veces incluye algún perfume o loción, pantuflas o calcetines o ambos. Y la empresa tiene un plazo de 24 horas para entregarte tu maleta extraviada.

Por eso me sorprende que el influencer diga en el video que subió a sus historias de Instagram que su equipaje tardará una semana en llegar a sus manos. Se trata de un viajero frecuente. ¿Será que aprovechó la pérdida de su equipaje para genera más contenido? Lo desconozco totalmente, pero él pregunta directamente a sus seguidores en una de sus historias “¿Alguien nos pagará por el inconveniente?, ¿Por la ropa que debemos de comprar?”

Y la respuesta es: sólo que definitivamente hayan perdido tu equipaje, según la Procuraduría Federal del Consumidor, eres acreedor a un resarcimiento equivalente a 75 días de salario mínimo. Pero no solo eso, pues existen otras variables: en caso de contar con la Tarjeta Puntos del Programa, o mediante kilómetros del Programa Club Premier, de Las Tarjetas American Express Aeroméxico, y haber adquirido los boletos de avión con alguno de estos plásticos, American Express cubre este beneficio con un reembolso por gastos derivados del equipaje extraviado (una o varias maletas).

No obstante, el poblano Luis Arturo Villar Sudek remata su historia de Instagram con lo siguiente: “APRENDIZAJE: no confíen en las aerolíneas.” ¿De verdad Luisito, recomiendas “desconfiar” en lugar de utilizar alguno de los mecanismos que existen y se tienen a la mano para subsanar la falta de tu equipaje? Como lo dije, la aerolínea debió proporcionarte un Kit Básico de Aseo, más la ropa de dormir. Y entregarte en un plazo no mayor a 24 horas tu equipaje. Y en caso de no ser así, darte 75 días de salario para que compres lo necesario por la ausencia de tu maleta.

La desafortunada eventualidad se presta cómodamente para generar contenido, y posteriormente subirlo a la nube como parte de tu “mala experiencia”. Es un hecho que un video así se podrá monetizar, y de paso ganar dinero con él. Efectivamente, fue un craso error de la compañía aérea Aeroméxico, pero me parece temeraria la última opinión, con la que das por cejado el tema. ¿Cuántos de los 38 millones de seguidores que tiene tu canal suscribirán ese voto de desconfianza al que invitas?