Tras la muerte de su amigo Carlos Bremer, Luis Miguel de 53 años de edad sigue en contacto con su familia.

A poco más de una semana del lamentable deceso del empresario Carlos Bremer, es su hija Paulina Bremer, quien asegura que Luis Miguel ha estado en contacto con la familia.

Recalcando que el interprete se ha mostrado al pendiente de ellos, lo anterior, debido a que Luis Miguel tuvo una gran amistad con Carlos Bremer, quien lo apoyo cuando sufrió una crisis económica.

La tarde del 5 de enero se dio a conocer que Carlos Bremer murió a los 63 años de edad, por lo que decenas de amigos manifestaron sus condolencias en redes sociales

Carlos Bremer y Luis Miguel sostenían una amistad por varios años, en la cuál el empresario siempre manifestó su apoyo incondicional al cantante.

La estrecha relación entre Luis Miguel y la familia de Carlos Bremer se mantiene firme tras la partida del empresario, pues el cantante ha estado al pendiente de ellos.

A escasos días de la lamentable muerte de Carlos Bremer, su hija Paulina Bremer ha expresado su gratitud por el apoyo recibido y ha compartido que Luis Miguel mantiene comunicación con su familia.

Luis Miguel, quien contó con el respaldo de Carlos Bremer en tiempos difíciles financieramente, sigue mostrando su apoyo en estos momentos difíciles.

Después de la misa en honor al presidente y director de Value Grupo Financiero, Paulina Bremer recordó cómo su padre admiraba y apoyaba la carrera de Luis Miguel.

Recordemos que Carlos Bremer fue uno de los principales promotores de la producción de “Luis Miguel: La Serie” producida por la plataforma de Netflix.

Con la cual se marcó el regreso del cantante a la vida pública y su regreso a los escenarios desde el 2022, cuando anticipó que volvería a llenar auditorios.

Sus cercanos aseguran que el empresario siempre estuvo cerca de Luis Miguel, al cuál le ofreció consejo e incluso dinero en los momentos más difíciles del cantante.

Su relación fue tan unida que Carlo Bremer organizó una fiesta privada para sus socios, donde fue amenizada por el mismísimo Luis Miguel en el Auditorio Nacional.

Pese a que por años Carlos Bremer mostró su apoyo a Luis Miguel, inclusive ideó una estrategia para salvar su carrera y sacarlo de la rutina, el cantante no se presentó al funeral ni a la misa de cuerpo presente del empresario.

No obstante “si participó” con un detalle que hizo llegar hasta la iglesia en donde se realizó la misa de su amigo.

Medios de comunicación reportaron que durante la ceremonia llegó una corona gigante de cientos de rosas blancas, con un listón en el centro que dice con letras blancas “Luis Miguel”.

Antonio Pérez Garibay, padre del piloto Checo Pérez, salió en defensa de Luis Miguel luego de los ataques que surgieron por las flores que le envió a Carlos Bremer tras su deceso.

“Si Luis Miguel mandó una corona se le critica, si no la manda también se le critica, si manda una roja es malo, si la manda blanca es malo. No, yo creo que hay que dejarnos de tanta politiquería, yo creo que esa corona se ve no blanca, se ve de oro”

Antonio Pérez Garibay, padre del piloto Checo Pérez