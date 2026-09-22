Este martes 22 de septiembre se dio a conocer que Lionel Richie, de 77 años, volvió a ser hospitalizado por problemas cardíacos, provocando preocupación entre sus fanáticos.
Se trata de la tercera hospitalización en tres meses. El cantante ya había presentado problemas de salud el pasado 29 de agosto 2026, por lo que ingresó de manera voluntaria a una clínica en St. Louis Missouri tras un concierto.
Sumado a ello en junio, Lionel Richie también presentó algunos incidentes de salud en un show en Minnesota.
Lionel Richie vuelve a ser hospitalizado por problemas cardíacos
De acuerdo con el medio TMZ, Lionel Richie ha sido hospitalizado luego de sufrir otro problema cardíaco.
Lionel Richie estaría recibiendo un tratamiento para la fibrilación auricular, una de las arritmias más frecuentes que existen.
Los médicos estarían llevando un procedimiento de ablación para la fibrilación auricular, el cual no se considera como un procedimiento mayor.
Se trata de un tratamiento mínimamente invasivo que provoca pequeñas cicatrices en el corazón para bloquear aquellas señales eléctricas defectuosas y permite restablecer un ritmo normal.
Nueva hospitalización de Lionel Richie lo obliga a cancelar tres conciertos
La nueva hospitalización de Lionel Richie provocó que el cantante cancelara tres fechas de concierto en los Estados Unidos:
- sábado 26 de septiembre en San Francisco
- 30 de septiembre en Chicago
- 2 de octubre en Columbus
Lionel Richie se presentaría en la gira “Sing a Son All Night Long” con la agrupación Earth, Wind & Fire.