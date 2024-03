Lele Pons tenía un terrible hábito causado por situaciones emocionales y celebra que por fin logró vencerlo.

La influencer venezolana Lele Pons -de 27 años de edad- suele compartir contenido divertido y algunos aspectos de su vida de casada.

Pero en esta ocasión, Lele Pons se sinceró con sus seguidores para confesar que por fin pudo quitarse un mal hábito que la afligía.

El jueves 7 de marzo, Lele Pons publicó una serie de fotografías donde mostraba sus uñas, las cuales estaban mordidas.

La influencer escribió que desde hace 25 años tenía el hábito de morderse las uñas, derivado de la ansiedad y del Trastorno obsesivo compulsivo (TOC) que padece.

Lele Pons celebró que por fin logró dejar de morderse las uñas y esperaba que su publicación inspirara a otros que sufren lo mismo para dejar este hábito, que puede perjudicar la salud.

“Esperemos que esta publicación anime a aquellos que están luchando con este hábito a dejarlo y no sentirse tan solos. Han pasado 2 meses y hasta ahora no he superado mi objetivo”

Lele Pons