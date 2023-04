El cantante puertorriqueño Guaynaa muestra su lado sensible y confiesa que hizo un esfuerzo por cambiar la parte triste de su vida antes de casarse con la modelo Lele Pons.

Con emotivas palabras Guayana de 30 años de edad reveló parte de su vida en el programa “El hormiguero” de Antena 3.

Los recién casados Guaynaa y Lele Pons acudieron al programa para presentar su primer disco juntos titulado “Capitulaciones”.

Es la primera vez que el cantante puertorriqueño Guaynaa confiesa cómo cambió la parte triste de su vida que fue superar su adicción a las drogas y al alcohol.

En entrevista comentó que nunca lo había dicho en televisión, pero tuvo una adicción a las drogas y estuvo internado en rehabilitación.

Cuando conoció a la modelo y cantante venezolana Lele Pons de 26 años de edad fue que empezó su tratamiento, ya que si no lo hacía la iba a perder si seguía en ese mundo.

Agradece a Lele, su familia y a su fuerza de voluntad pudo cumplir con la rehabilitación y ahora está gozando de su nueva vida.

A través de su cuenta de Instagram Guaynaa subió la parte de la entrevista donde revela su adicción a las drogas y escribe un lindo mensaje de inspiración a las personas que están pasando la misma situación que él pasó.

“La verdad te hace libre, y bueno pues esta es la mía. Hace dos años soy una persona libre de drog@s. Espero que este mensaje le sirva de inspiración a los que han perdido la fe, como yo algún día la tenía perdida. No va a ser fácil pero SI SE PUEDE!!! Los amo mi gente, gracias por traerme hasta aquí.

El conductor del hormiguero recalcó que Lele Pons ayudó a Guaynaa a superar hace dos años sus adicciones.

Por último Guaynaa explico la diferencia entre la rehabilitación del alcohol y las drogas.

La historia de amor entre el puertorriqueño Guaynaa y la modelo venezolana Lele Pons también la platicaron en el programa de Antena 3.

Al parecer no fue tan romántico de parte de Lele Pons ya que en ese momento no quería ninguna relación sentimental.

“Yo fui el primero que me acerqué y le dije que sentía que me gustaba y que sentía que me estaba enamorando”

Guaynaa