El actor surcoreano Lee Jun-young anunció que hará una pausa temporal en su carrera artística para cumplir con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur, proceso que comenzará este verano.

La noticia fue dada a conocer mediante una carta escrita a mano publicada en Instagram, donde Lee Jun-young agradeció el apoyo de sus seguidores desde su debut como integrante de U-KISS en 2014.

El intérprete de producciones como “El Heredero Imposible” confirmó que ingresará al Ejército el 21 de julio, marcando un nuevo capítulo en su trayectoria profesional.

El actor Lee Jun-young se despide temporalmente mientras continúa activo en televisión

En su mensaje, el artista expresó gratitud hacia sus admiradores y les deseó bienestar durante el tiempo que permanecerá alejado de los escenarios.

La publicación generó numerosas reacciones entre seguidores internacionales, quienes compartieron mensajes de apoyo y destacaron la cercanía que mantiene con su comunidad.

Lee Jun-young (Instagram | @real_2junyoung)

Antes de su alistamiento, Jun-young continúa participando en la adaptación televisiva del webtoon “New Employee Chairman Kang”, uno de los proyectos más comentados del año.

En la serie interpreta a Kang Yong-ho, presidente de un poderoso conglomerado empresarial, papel que representa uno de los desafíos más importantes de su carrera.

El servicio militar es una obligación para los ciudadanos surcoreanos y forma parte de los deberes civiles establecidos por la legislación nacional vigente.

Cantantes, actores, deportistas y otras figuras públicas deben cumplir este requisito antes de alcanzar determinadas edades establecidas por las autoridades correspondientes.

Hasta ahora no se ha informado si el artista realizará funciones como soldado activo o si desarrollará labores alternativas dentro del sistema.

Con 29 años y una sólida carrera en la música y la actuación, Jun-young se prepara para una pausa profesional que forma parte del recorrido habitual de numerosas estrellas del entretenimiento surcoreano.