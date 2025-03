Susana Zabaleta -de 60 años de edad- no es la villana que muchos creen, confirma el elenco de Spamalot.

Una revista aseguró que Susana Zabaleta era insoportable y que sus compañeros de Spamalot ya no la soportaban.

Sin embargo, la actriz tiene quien la defienda y esto piensan sus compañeros de la obra de teatro.

Según menciona la revista TVNotas, Susana Zabaleta había sido prepotente con sus compañeros de la obra Spamalot.

Incluso, aseguraban que Susana Zabaleta causa tensión y estrés en la producción.

Susana Zabaleta explota contra quienes aún no pueden superar que su hijo Matías Gruener es adoptado

Ante este rumor, los compañeros de Susana Zabaleta fueron cuestionados sobre si era verdad que ya no soportan a la cantante.

El primero en defender a Susana Zabaleta fue Adal Ramones -de 63 años de edad- quien asegura que es una gran compañera.

Asimismo, Adal Ramones asegura que Susana Zabaleta le da su toque femenino a la obra: “Nada que ver, ha sido muy divertido con ella y ha tenido detallazos”.

El actor comentó que en Spamalot hay muy buena vibra y que todos sus actores se llevan muy bien.

Por su parte, Adrián Uribe -de 52 años de edad- también defendió a Susana Zabaleta y aseguró que todo se trataba de un chisme.

“Chismes de esas revistas que no hay que creer. No, para nada, hemos hecho una gran mancuerna y la verdad es que no tengo nada que decir que es una gran actriz”

Susana Zabaleta