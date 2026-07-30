Kesha, cantante estadounidense de 39 años, volvió a generar polémica al revelar que sigue recibiendo dientes de sus fans, una práctica que inició hace más de quince años.

La artista confesó en el podcast Las Culturistas que con esas piezas dentales ha creado joyas como collares, aretes, cinturones y hasta una corona, además de usarlos como decoración en su casa.

Según explicó, le gusta colocarlos en frascos y en la entrada de su hogar porque “asustan a los hombres heterosexuales”, algo que asegura disfruta hacer.

“Asusta un poco a los hombres heterosexuales” Kesha

Kesha colecciona dientes de sus fans y los convierte en joyas

El rumor de que Kesha colecciona dientes permanecía en la mente de algunos de sus primeros fans y de aquellos que algún día vieron la solicitud en Twitter, ahora X, por ahí del 2011.

Con un tweet, la cantante pidió a sus fans que le mandaran dientes de leche asegurando que le encantaría hacer una joya con ellos y usarlos en una entrega de premios.

La petición de Kesha llegó a tales niveles, que no los pidió una sola vez, sino en diversos momentos de su vida e incluso dijo que recibía muelas del juicio.

De las primeras ocasiones, dijo haber recibido 164 dientes, mismos que ahora reveló sí los convirtió en joyas.

Fue en el podcast Las Culturistas que Kesha compartió “colecciono dientes ¡envíenlos!”, diciendo que con las piezas dentales de sus fans ha creado joyas como un collar, aretes, cinturón y una corona que es increíble.

Sin embargo, también dijo que actualmente ya no son únicamente joyas, sino que también forman parte de la decoración de su casa, pues los tiene en frascos en pequeños rincones de su casa.

Incluso, Kesha dijo que suele ponerlos en la entrada de su casa para que sea el primer vistazo al entrar, pues dijo “asusta un poco a los hombres heterosexuales”, lo que dijo, le gusta hacer.

La sinceridad de Kesha en el podcast llegó al nivel en que argumentó que ella decidió coleccionarlos, porque “¿qué hacen los papás con los dientes?” que se les caen a sus hijos. Refiriéndose a que son huesos, partes humanas y no entendería que fueran tirados a la basura o desechados.