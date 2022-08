Laura G no sabe dónde está Huamantla y alcalde la invita para que conozca este maravilloso lugar y conozca que se encuentra en Tlaxcala y no en Puebla.

Tras hablar sobre la relación entre Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera, Laura G de 37 años de edad cometió un grave error al señalar que Huamantla se encontraba en Puebla y no en Tlaxcala.

Sus palabras no pasaron desapercibidas para los usuarios que de inmediato hicieron notar su error. Esta situación llegó a los oídos del alcalde de Huamantla, Juan Salvador Santos Cedillo, quien no dudo en invitar a Laura G para que conozca este lugar y no vuelva a cometer ese error.

Laura G (@lauragii)

Tras vergonzoso error, alcalde de Huamantla invita a Laura G para que conozca el lugar

Laura G se ha convertido en una de las conductoras más polémicas de la televisión mexicana. Una de las controversias que enfrentó recientemente fue cuando tuvo que sustituir a Yahir en La Academia 2022 y es que a muchas personas no les gustó su conducción.

A través de las redes sociales, Laura G se convirtió nuevamente en tendencia luego de que señaló que Huamantla se encontraba en Puebla y no en Tlaxcala.

Todo ocurrió durante una emisión de La Caminera mientras se encontraba hablando con Tania Rincón, Fran Hevia y Fer Gay sobre Cynthia Rodríguez y su relación con Carlos Rivera.

“Ella se está viviendo una etapa que se super merece después de 17 años, está en primera dama allá en Huamantla saludando a todo Puebla” Laura G

Esta equivocación de inmediato se hizo viral e incluso llegó al alcalde de Huamantla que no dudo en invitar a Laura G a conocer el lugar y de esta manera conozca que es parte de Tlaxcala y no en Puebla.

A través de su cuenta de Facebook el alcalde Chava Santos le recordó a Laura G que el estado de Tlaxcala existe y que cuenta con grandes lugares como Huamantla.

“Laura G te invito a #Huamantla #pueblomágico un lugar precioso dentro de un gran Estado que es #Tlaxcala y sabrás que #tlaxcalasiexiste” Alcalde Chava Santos

Laura G (Chava Santos / Facebook )

¿Cómo reaccionó Laura G tras volverse tendencia por no saber en donde se encontraba Huamantla?

Tras volverse tendencia y recibir varias críticas por decir que Huamantla se encontraba en Puebla y no en Tlaxcala, Laura G compartió un video en donde mostró su error.

Incluso Laura G compartió como realizó una plana para recordar que Huamantla se encuentra en Tlaxcala y no en Puebla.

“De los errores se aprende, y si se aprende con humor MEJOR… Así que pronto estaré en Huamantla total ya sé que está en Tlaxcala”, escribió Laura G en Instagram.

Sin embargo en su publicación cometió otro error y es que señaló que la había invitado el presidente municipal de Tlaxcala, pero en realidad fue el de Huamantla.

“Cuando hasta el presidente municipal de Tlaxcala se da cuenta de tu error y te invita a Huamantla en Tlaxcala y no en Puebla” Laura G

El presidente municipal de Tlaxcala es Jorge Corichi, mientras que Juan Salvador Santos Cedillo es de Huamantla.