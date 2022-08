Las vacaciones de Cynthia Rodríguez terminaron por lo que este jueves la conductora de televisión regresó espectacular a Venga la Alegría, programa donde confirmó ser una mujer casada.

Cynthia Rodríguez, de 38 años de edad, volvió al matutino tras tomarse dos meses de vacaciones; sin embargo, su regreso fue para decir adiós.

Así es, Cynthia Rodríguez renunció a Venga La Alegría, pero no a TV Azteca, sigue siendo parte de la televisora por lo que no ingresará al programa Hoy, como tanto se ha rumorado.

Cynthia Rodríguez confirma boda con Carlos Rivera

Con una gran sonrisa, Cynthia Rodríguez volvió a encontrarse con sus compañeros a quienes les confirmó la realización de su boda con el cantante Carlos Rivera, de 36 años de edad.

“Estoy feliz, estamos viviendo la mejor etapa de nuestras vidas, estoy muy contenta, qué les puedo decir y creo que el amor y la felicidad son esas cosas que no se pueden ocultar”, dijo y presumió su enorme anillo.

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera frente al Papa (Venga la Alegría)

Así como se disculpó por no ahondar en detalles debido a que desde el inicio de su relación ambos acordaron mantenerla en privada, por lo que agradece a quienes asistieron a su boda no haber dicho nada.

Sin embargo, le causa mucha risa que el Vaticano haya desatado los rumores sobre su boda tras publicar fotografías de ambos recibiendo la bendición del Papa.

“Estar frente al santo padre fue maravilloso pero además recibir esa bendición nos va acompañar toda la vida, fue un momento hermoso porque lo soñábamos, nos dio unas palabras súper bonitas” Cynthia Rodríguez

Cynthia Rodríguez no está embarazada

Por otro lado, echando por la borda los informes de algunos medios de comunicación que aseguran que está embarazada, Cynthia Rodríguez lo desmiente e insiste en que es panza normal.

“Son tacos al pastor, fue mucha vacación, no estoy embaraza, sí es el plan como muchos saben, esperamos se cumpla este año, cuando eso sucede ustedes se darán cuenta por nosotros” Cynthia Rodríguez

Cynthia Rodríguez (Cynthia Rodríguez/Instagram)

Cynthia Rodríguez revela sus futuros planes

Como ya lo mencionamos, Cynthia Rodríguez no volverá a Venga La Alegría y tampoco trabajará en Hoy, la también cantante se tomará unas vacaciones por lo que no está buscando nuevos proyectos.

“En este momento, ya que llegué y disfruté de unas vacaciones, me di cuenta que me hace falta dedicar tiempo a mi familia”, subrayó y recalcó que la decisión la tomó porque no quiere andar pidiendo permisos todo el tiempo.

Por supuesto, Cynthia Rodríguez estará viajando con Carlos Rivera, a quien acompañará a sus conciertos, pero se dará tiempo para seguir alimentando sus redes sociales.