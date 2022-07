Laura G se estrena como conductora en La Academia y así le fue en el concierto número 14 rumbo a la gran final del reality de canto de TV Azteca.

En medio de la controversia por la salud de los académicos y el contagio de Covid-19 de Rubí, arrancó este sábado un nuevo concierto en donde los alumnos buscarán obtener el voto del publico y así no convertirse en el nuevo expulsado.

Una de las grandes sorpresas de la noche además de la presencia de Chiquis Rivera, es que Laura G de 37 años de edad es la conductora de La Academia y pese a las críticas muchos piden que regrese Yahir de 43 años de edad.

Laura G (@lauragii / Instagram)

Tras la ausencia de Yahir, Laura G debuta como conductora en La Academia

A través de sus redes sociales Laura G presumió que se encontraba muy emocionada de poder ser la conductora de La Academia.

Incluso mostró parte de cómo se estaba preparando para conducir este sábado La Academia. Laura G agradeció al productor Ángel Aponte por haber pensado en ella para sustituir a Yahir, quien no pudo estar debido a un compromiso laboral.

Laura G (@lauragii / Instagram)

Laura G compartió con sus seguidores que durante el concierto lucirá 11 cambios de vestuario mostrando que el rojo es su color favorito.

Laura G (@lauragii / Instagram )

Laura G (@lauragii / Instagram)

¿Cuáles fueron los cambios de vestido de Laura G durante su conducción en La Academia?

El sábado 30 de julio, Laura G inició el concierto de La Academia luciendo un vestido en color verde y recordando que ha sido una semana difícil por los problemas de salud que enfrentaron algunos alumnos.

Laura G (@lauragii / Instagram )

El segundo atuendo que lució Laura G fue un vestido ajustado negro y unas tiras en plata con el que resaltó su belleza.

Laura G (Tomada de Video )

El tercer vestido y peinado de Laura G fue sin duda el mejor. En un vestido amarillo, la conductora le puso la cereza a la noche.

Laura G en su tercer vestido y peinado de la noche. (Especial)

Arturo López Gavito y Lolita Cortés callan a Laura G al tratar de defender a Nelson

Nelson fue el primer alumno que se presentó en el concierto de La Academia, su actuación causó una controversia entre los jurados, ya que mientras que a Lolita Cortés le gustó a Ana Bárbara, Horacio Villalobos y Arturo López Gavito señalaron que no fue su mejor actuación.

Pese a que ya es costumbre que los jueces no se encuentren de acuerdo en sus opiniones, se vivió un momento ríspido cuando Arturo López Gavito le pidió a Nelson que se concentre en trabajar porque no lo estaba haciendo.

“Si van al hospital no importa. ¿Están deshidratados? Tomen agua” Arturo López Gavito

Lolita Cortés salió en su defensa señalando que hay cosas que no puede hacer ya que hay cosas que no dependen de él.

Al hablar sobre el problema de salud que vivió y que lo hizo permanecer una noche en el hospital por una deshidratación, Laura G quiso salir en su defensa al señalar que no había sido su culpa.

“Que se enfermaran no fue culpa de ellos, fue un padecimiento en general” Laura G

Sin dejarla terminar, Arturo López Gavito y Lolita Cortés callaron a Laura G señalándole que ella no tiene porque intervenir pues ellos no se encontraban juzgando si se encontraba enfermo o no.

Arturo López Gavito prefirió ya no pelear con Laura G y pidió resolver sus problemas con Lolita Cortés con un desayuno y así expresar su punto de vista de la superación de Nelson.

Arturo López Gavito y Lolita Cortés (Tomada de Video )

Yahir le envía todo su apoyo a Laura G en su debut como conductora de La Academia

Desde Puebla Yahir envió un mensaje mostrándole su apoyo a Laura G y desmintiendo las versiones que señalaban que el también pudo haberse contagiado.

“Mi querida Laura G que la conozco desde que es una chamaca, le deseo todo lo mejor esta noche” Yahir

Yahir confirmó que mañana domingo ya estará presente en el concierto de La Academia. Por su parte Laura G recordó que entrevistó al cantante cuando ella tenía 15 años.

Tras la conducción de Laura G, usuarios piden que regrese a La Academia pese a las críticas que ha recibido

A través de las redes sociales, usuarios han mostrado su inconformidad al ver la conducción de Laura G en La Academia.

Pese a las críticas que ha recibido Yahir por su conducción en La Academia, usuarios ya piden que regrese pues no les gusta ver a Laura G en el reality de TV Azteca.

“No mamen que Laura G es la conductora”, “Donde voto para que se vaya Laura G”, “Laura G es como Santi, sabemos que tiene talento, pero cae super mal”, “Laura G caerá mal pero en conducir es mucho MEJOR que Yahir”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en las redes sociales.

Laura G (Captura de pantalla Twitter)