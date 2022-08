El concierto número 15 de La Academia ha empezado; sin embargo, Vanessa Claudio habría arrancado la polémica con una publicación que sería un mensaje para Laura G.

En su cuenta de Instagram, la coconductora de La Academia –Vanessa Claudio de 38 años de edad- escribió:

“¿Mejores que yo? Muchas, ¿peores que yo? También, pero ¿igual que yo? ¡Ninguna!” Vanessa Claudio, coconductora de La Academia

Vanessa Claudio habría tirado indirecta a Laura G (@vanessaclaudio / Captura de Instagram)

La publicación fue acompañada por una serie de espectaculares fotografías donde Vanessa Claudio lució un vestido de lentejuelas en color verde de dos piezas con su cabello en ondas y suelto.

Vanessa Claudio se luce en vestido verde (@vanessaclaudio / Instagram)

En los comentarios, algunos le dieron la razón a Vanessa Claudio e incluso hubo quien le dijo: “no cabe duda que eres y será la mujer perfecta”.

¿Vanessa Claudio tiró indirecta a la conducción de Laura G en La Academia?

La polémica publicación de Vanessa Claudio fue interpretada como una indirecta a Laura G de 37 años de edad, quien el sábado 30 de julio sustituyó a Yahir en la conducción de La Academia.

El cantante Yahir de 43 años de edad, se ausentó de la conducción por un compromiso previamente acordado y en su lugar entró al quite: Laura G.

La decisión causó sorpresa entre los fanáticos de La Academia que esperaban que la elegida para sustituirlo fuese la propia Vanessa Claudio quien ya lo acompaña todos los fines de semana.

De acuerdo con el productor Ángel Aponte, Vanessa Claudio no fue la conductora principal por tener compromisos con patrocinadores y por ende, no poder estar en dos lugares a la vez.

No solo a Vanessa Claudio no le habría gustado Laura G como conductora de La Academia

Laura G asumió las riendas de la conducción de La Academia el sábado 30 de julio, decisión que disgustó a los fans porque ella no canta, pese a que su labor no sería la de ser jurado.

En opinión de los usuarios en redes sociales, “nadie” quiere a Laura G pese a que lo mismo se dijo de Yahir, cuando recién se confirmó que sería el conductor principal.

Finalmente al debutar como conductora en el concierto 14 de La Academia, Laura G demostró estar muy emocionada y reveló que tenía nada más ni nada menos que ¡11 cambios de vestuario!

Aunque finalmente solo lució 3 de esos cambios, su emoción quedó clara al enfrentar a los jueces Arturo López Gavito y Lola Cortés.

Arturo López Gavito y Lolita Cortés (Tomada de Video )

Mientras Arturo López Gavito de 54 años y Lola Cortés de 51 años reprendían a Nelson de 21 años de edad, Laura G saltó a defenderlo.

Los jueces coincidieron en que su pobre interpretación no podía justificarse por estar deshidratado o enfermo, debía demostrar el trabajo que estaba haciendo.

Sin embargo, Laura G recordó que enfermarse de gastroenteritis no había sido culpa suya, sino un padecimiento general entre los alumnos de La Academia.

La opinión de Laura G fue interrumpida por Arturo López Gavito y Lolita Cortés al decirle que no debía intervenir porque no juzgaban si estaba o no enfermo.

Pese a la confrontación, Yahir le deseó que tuviera su mejor noche conduciendo La Academia en el concierto 14.