¿Laura G y Lola Cortés se incomodaron al estar juntas en entrevista? Esto pasó cuando la jueza acudió al programa ‘Venga la Alegría’ para hablar de la final de La Academia 2022.

Hay mucha expectativa sobre la gran final de La Academia 2022, tanto por las canciones que interpretarán los alumnos, como por las opiniones de los jueces en estos dos últimos conciertos del reality de TV Azteca.

Antes de la gran final de La Academia 2022, Lola Cortés de 51 años de edad acudió al programa ‘Venga la Alegría’ donde usuarios se cuestionaron sobre si habría tenido un problema con Laura G de 37 años de edad.

Laura G y Lola Cortés. (Especial)

¿Lola Cortés se incomoda al estar junto a Laura G en una entrevista?

Tras 10 alumnos expulsados en La Academia 2022, este fin de semana se llevará a cabo la final del reality en donde los cinco finalistas lucharán por convertirse en el gran ganador:

Andrés (Sonora) Rubí (San Luis Potosí) Nelson (Guatemala) Cesia (Honduras) Mar (Ecuador)

En medio de la expectativa, Lola Cortés acudió al programa ‘Venga la Alegría’ para hablar sobre la final de La Academia 2022.

Para hablar de estos temas fue recibida por los conductores:

Kristal Silva

Horacio Villalobos

William Valdés

Laura G

Lo que sorprendió a los televidentes es que una de las encargadas de entrevistarla era Laura G y es que desde que fue conductora de La Academia surgió el rumor de que no tenían una buena relación.

Versiones de la supuesta rivalidad entre Laura G y Lola Cortés aumentaron tras su presencia en ‘Venga la Alegría’ pues usuarios señalaron que ambas se mostraron incomodas durante la entrevista.

A su llegada a ‘Venga la Alegría’ usuarios destacaron que el saludo entre Laura G y Lola Cortés había sido muy frio a diferencia del que tuvo con Horacio Villalobos, con quien tiene gran relación pues ambos son jueces de La Academia.

Después usuarios destacaron que se había seguido de largo para sentarse a lado de Kristal Silva y no junto a Laura G, pero esto pudo ser solo un error y no porque no quería estar cerca de la presentadora regiomontana.

También indicaron que Lolita Cortés evitaba ver a Laura G, aunque esta le hizo dos preguntas sobre la final de La Academia. Incluso le hizo una corrección sobre la presentación de Rubí Ibarra.

Aunque ni Lolita Cortés ni Laura G hicieron algún gesto de desprecio, usuarios señalaron que era muy evidente que la juez no se sentía cómoda.

¿Laura G y Lolita Cortés tienen problemas?

Las versiones sobre una posible pelea entre Laura G y Lolita Cortés empezaron cuando la conductora de ‘Venga la Alegría’ remplazó a Yahir en La Academia.

Fue el sábado 30 de julio cuando Laura G hizo su debut como conductora de ‘Venga la Alegría, pero vivió un momento muy tenso cuando Arturo López Gavito y Lola Cortés le pidieron que no opinara pues no era su labor.

Los rumores de diferencias entre Laura G y Lolita Cortés aumentaron cuando expusieron que Laura G le habrá copiado el look a Lola Cortés para el reality de baile ‘¡Quiero Bailar!’.

Hasta el momento todas estas situaciones solo han sido conjeturas, pues ni Laura G ni Lola Cortés se han expresado por estos rumores.