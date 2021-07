Tal parece que Laura Bozzo tiene marcadas preferencias musicales por el reguetón; así lo demostró luego de lanzarse contra Ángela Aguilar por las críticas a Karol G.

Como es costumbre, Laura Bozzo no se guardó sus opiniones para defender a la cantante de reguetón; pues, considera, hizo “un gran trabajo” junto a los mariachis.

Esto fue lo que respondió la polémica Laura Bozzo a favor de Karol G.

Laura Bozzo se encargó de tensar la cuerda entre Ángela Aguilar y Karol G.

Después de las declaraciones que hizo la joven cantante de regional mexicano, Laura Bozzo salió en defensa de Karol G y su canción junto a mariachis.

De acuerdo con el programa ‘Suelta La Sopa’, Laura Bozzo ‘regañó’ a Ángela Aguilar por criticar el espectáculo de la reguetonera.

“También me fascina Ángela, pero fuera de lugar su comentario”, habría comentado Laura Bozzo en redes sociales.

Luego de que Laura Bozzo se lanzara contra Ángela Aguilar, las reacciones entre los seguidores de ambas famosas se dividieron.

Si bien algunos se mostraron de acuerdo con Laura Bozzo, otros más la tacharon de ‘chismosa’ por entrometerse en un tema “más que cerrado y que no le incumbe”.

La actuación de Karol G en los Premios Juventud 2021 -donde cantó con mariachi su tema ‘200 copas’- fue duramente criticada por Ángela Aguilar.

Y es que, según consideró ‘La Princesa del Regional Mexicano’, la actuación de Karol G fue como una falta de respeto a la música mexicana.

“No me gustó las malas palabras que usó, se me hizo un poco feo, pero todo lo demás me encantó. Yo nunca he escuchado a alguien decir malas palabras durante el mariachi”

Ángela Aguilar