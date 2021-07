Noelia arremete contra Karol G por cantar con mariachi

Karol G sorprendió a sus seguidores al cantar junto con mariachi su canción ’ 200 Copas ’ en los Premios Juventud 2021.

Aunque algunos de sus seguidores alabaron su presentación, otros usuarios mostraron su inconformidad, entre sus retractores se encontró Noelia, quien mostró su descontento pues consideró que le faltó el respeto a la música mexicana.

No es la primera vez que Karol G muestra su cariño por México, ya que se anunció que la cantante conocida en el género urbano tendrá un comercial grabado en Veracruz para ‘Forza Horizon 5’.

Karol G fue una de las grandes ganadoras de los Premios Juventud 2021 , incluso Anuel AA celebró las 12 nominaciones y 9 galardones que se llevó su exnovia.

Sin embargo su presentación con mariachi generó grandes críticas, incluida la de Noelia quien destacó que para ella era una falta de respeto para la música mexicana.

En su cuenta de Instagram, Noelia compartió un mensaje en donde señaló que admira el gran éxito que ha tenido Karol G.

“Nada más hermoso que ver un Chica Joven como Karol triunfar... Been there, done that!...Es lo Maximo!!!”

Noelia